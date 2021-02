Siria/Israel.- Siria e Israel negocian un intercambio de prisioneros con la mediación de Rusia

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Con la mediación de Rusia, Siria e Israel se encuentran negociando el intercambio de tres prisioneros, una mujer israelí que habría entrado por error en Siria y el de dos ciudadanos sirios detenidos en los Altos del Golán, uno de ellos acusado de colaborar con Hezbolá.



De acuerdo con la información que ofrece la agencia estatal de noticias siria SANA, los ciudadanos apresados por las autoridades israelíes son Nihal al Maqt y Dhiyab Qahmuz, condenado este último hace tres años a catorce años de prisión por colaborar con Hezbolá.



En cuanto a Nihal, hermana Sidki al Makat --quien ya fue liberado el año pasado como parte de un intercambio de prisiones similar--, fue condenado en junio de 2020 a tres años de prisión por "incitar" actos violentos, según cuenta la prensa israelí.



Por otro lado, hay apenas datos de la mujer israelí que forma parte del intercambio. Su nombre no ha trascendido, aunque algunas fuentes aseguran que tiene 25 años, pertenece a una comunidad ultraortodoxa, y habría entrado a territorio sirio a través de la región de Quneitra, en la frontera entre ambos territorios.



Las negociaciones están siendo seguidas por Moscú, tal y como ha confirmado el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien sin querer ofrecer más datos ha afirmado a la prensa local que estaba haciendo uso de sus "conexiones personales con el presidente ruso, Vladimir Putin", para lograr "salvar vidas".



No es la primera vez que Rusia, aliado del Gobierno del presidente Bashar al Asad, intercede en gestiones de este tipo entre Siria e Israel, ya que estos no tienen relaciones diplomáticas.