Rusesabagina dice que fue "secuestrado" por Ruanda y ve "ilegal" su juicio

EFE/EPA/EUGENE UWIMANA/Archivo

Kigali, 17 feb (EFE).- Paul Rusesabagina, el exgerente que inspiró la película "Hotel Ruanda" sobre el genocidio de 1994, afirmó hoy que fue "secuestrado" y conducido a Ruanda para afrontar un juicio "ilegal" en el que se le acusa de delitos de terrorismo.

Rusesabagina hizo esa declaración en el inicio del juicio que corre a cargo de la Sala del Tribunal Superior de Delitos Internacionales y Transfronterizos, si bien se celebra en dependencias del Tribunal Supremo en Kigali, que dispone de más espacio para aplicar distancia social por la pandemia de covid-19.

"No soy ruandés. Soy un ciudadano belga. Estoy siendo juzgado manera errónea porque fuí secuestrado y traído a Ruanda contra mi voluntad", aseguró el exgerente, al ceder la palabra a su abogado, Gatera Gashabana..

El letrado alegó que su cliente debe ser juzgado en Bélgica con el argumento de que los tribunales ruandeses carecen de competencia.

"¿Significa esto que la persona que ha cometido delitos en el territorio de Ruanda no puede ser juzgada localmente?", replicó el juez.

"Las leyes de Ruanda pueden juzgar a un ciudadano belga en territorio de Ruanda que sea acusado de cometer delitos en Ruanda. Pero el arresto tiene que estar dentro de la ley", subrayó el abogado, al incidir en que Rusesabagina "no fue arrestado por canales legales".

La Fiscalía le acusa de nueve cargos: formación de un grupo armado irregular, ser miembro de un grupo terrorista, financiación de terrorismo, secuestro como acto de terrorismo, asesinato como acto de terrorismo, robo a mano armada como acto de terrorismo, incendio provocado como acto de terrorismo, intento de asesinato como acto de terrorismo, asalto y agresión como acto de terrorismo.

Rusesabagina compareció junto a 20 miembros del grupo armado ruandés Frente de Liberación Nacional (FLN), detenidos en relación con ataques ocurridos en 2018 en el sur de Ruanda, dentro de una causa judicial conjunta.

El exgerente responde por su papel de liderazgo en ese grupo, brazo armado de su partido, el Movimiento de Ruanda por el Cambio Democrático (MRCD).

El pasado 25 de septiembre, el exgerente, detractor del presidente ruandés, Paul Kagame, admitió ante un tribunal ser fundador del grupo armado, pero negó estar involucrado en sus crímenes.

Rusesabagina fue detenido el pasado 31 de agosto en el aeropuerto internacional de Kigali, según el Gobierno ruandés, aunque la familia y sus abogados denuncian que fue "secuestrado, desaparecido y sometido a una entrega extraordinaria de Dubái a Ruanda".

Las autoridades ruandesas sostienen que su detención fue legal, pero no han facilitado detalles y tampoco nadie ha explicado qué sucedió entre el 27 de agosto, cuando el acusado habló con su familia después de llegar a Dubái, y el 31 de agosto, cuando se le mostró ante los medios de comunicación en Kigali.

El acusado, que fue gerente del famoso Hotel Des Milles Collines en Kigali, donde albergó a más de mil tutsis y hutus moderados durante el genocidio para salvarlos de los hutus extremistas, contaba con una orden de arresto internacional, acusado de crímenes como asesinatos y secuestros de civiles ruandeses.

Tras la matanza, se convirtió en un opositor muy crítico con el presidente de Ruanda, Paul Kagame, por lo que vivía en el exilio entre Bélgica y Estados Unidos, donde creó una fundación que promueve la reconciliación para evitar nuevos genocidios.