Portaltic.-Pokémon Unite lanzará la beta para Android en Canadá a partir de marzo

MADRID, 17 (Portaltic/EP)



El nuevo juego Pokémon Unite, desarrollado conjuntamente por The Pokémon Company y TiMi Studios de Tencent Games, estará disponible en versión beta únicamente para dispositivos Android de Canadá a partir de marzo.



The Pokémon Company anunció en junio del 2020 su nuevo juego Pokémon Unite, un título de estrategia 'online' disponible para teléfonos móviles y Nintendo Switch. El pasado mes de enero, Pokémon Unite se lanzó como beta cerrada en China, y a partir de marzo, el juego estará disponible como prueba beta en Canadá.



Esta prueba beta estará limitada a dispositivos Android, aunque The Pokémon Company pretende lanzar el juego para dispositivos Apple, Android y Nintendo Switch, según ha informado la compañía en un comunicado.



Los desarrolladores de Pokémon Unite esperan que sus fans participen en la prueba beta regional de Canadá y ayuden a mejorar la experiencia de este juego en desarrollo, cuyo registro ya está disponible en Google Play para las cuentas de ese país.



Para participar en la beta, los jugadores deben cumplir ciertos requisitos además de residir en Canadá: tener al menos 16 años, asumir que el juego se reiniciará cuando se complete la versión beta y se prohíbe la captura o transmión de partidas durante la prueba.



Según ha informado The Pokémon Company, a esta versión beta disponible para Android en Canadá se le han agregado "más Pokémon para jugar, se han realizado cambios y se han mejorado las imágenes, entre otras incorporaciones".