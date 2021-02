Portaltic.-Apple Music se fija en Spotify para su nueva función: deslizar para añadir canciones a la cola

28/06/2019 Imagen de recurso de Apple Music POLITICA INTERNACIONAL APPLE



MADRID, 17



El servicio de música en 'streaming' Apple Music ha comenzado a probar una nueva función en su última beta que facilita el proceso de añadir canciones a la cola de reproducción, algo que pasa a ser posible deslizando hacia un lado, como ya sucede en Spotify.



La nueva función ha sido advertida por un usuario de Reddit en la segunda versión de la beta 14.5 de Apple Music en la que trabaja actualmente la compañía estadounidense, como ha informado el portal The Next Web.



Esta característica permite que los usuarios puedan añadir canciones en Apple Music a la cola deslizando parcialmente a la derecha, mientras que si se desliza completamente a un lado, la canción se pone primera en la cola para que se reproduzca después de la que está sonando.



Actualmente, el proceso de añadir canciones en la versión estable de Apple Music requiere un mayor número de acciones y clics, por lo que esta novedad permite realizarlo de forma más rápida.



La función de deslizar ya se encuentra presente desde hace tiempo en la versión estable de otros servicios de 'streaming' musical como Spotify.



Además, Apple también ha incorporado en su última beta de Apple Music menús flotantes para las canciones, que aparecen al pulsar de manera prolongada sobre un tema y que no ocupan la pantalla completa -hasta ahora aparecían en forma de menú contextual-.