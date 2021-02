Perú.- El Congreso de Perú aprueba crear una comisión de investigación para el escándalo de la vacunación irregular

17/02/2021 El expresidente de Perú Martín Vizcarra. El pleno del Congreso de Perú ha aprobado este martes una comisión de investigación del escándalo de la vacunación en secreto de altos funcionarios, entre ellos dos exministras y el expresidente Martín Vizcarra. POLITICA EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El pleno del Congreso de Perú ha aprobado este martes una comisión de investigación del escándalo de la vacunación en secreto de altos funcionarios, entre ellos dos exministras y el expresidente Martín Vizcarra.



La comisión, que estará formada por entre cinco y nueve congresistas, tendrá 15 días para indagar en el presunto aprovechamiento del cargo para la aplicación de vacunas.



En el texto aprobado por el Congreso se especifica, según recoge 'El Comercio', que "se indagará el presunto favorecimiento en la aplicación de vacunas contra la COVID-19 a Martín Vizcarra, su familia, exministros y titulares de las carteras ministeriales, altos funcionarios públicos y demás personas que resulten involucradas".



Durante el pleno, ha declarado el jefe del ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Germán Málaga, que ha asegurado que Vizcarra le pidió ser inmunizado con la fórmula activa de la vacuna, lo que contradice la primera versión ofrecida por el exmandatario en la que aseguraba no saber si había recibido la vacuna o el placebo.



Al respecto, Málaga ha insistido que "el presidente Vizcarra sabia que había recibido una vacuna abierta (con sustancia activa) y que no había recibido placebo", después de que le pidiera expresamente que le llevara al Palacio de Gobierno las dosis que el médico le había explicado tenían reservadas para el personal al frente de los ensayos clínicos.



El médico también ha insistido en que él no ofreció esta remesa de vacunas a nadie, sino que el Ministerio de Salud y el de Relaciones Exteriores mandaron una lista con las personas que debían ser vacunadas.



Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Allan Wagner, ha pedido este martes la renuncia de todos los cargos que se vacunaron con las dosis de Sinopharm y ha anunciado que ocho funcionarios serán investigados preliminarmente por parte de la oficina de Recursos Humanos de la cartera de Exteriores.



En un comunicado, el ministro ha indicado que "en el Ministerio de Relaciones Exteriores no hay espacio para la impunidad y se actuará con la debida integridad y transparencia".



El ya conocido como 'Vacunagate' ha sido una trama destapada en los últimos días en Perú en la que se ha dado a conocer que numerosos funcionarios y altos cargos de la Administración recibieron la vacuna contra el coronavirus de manera subrepticia, incluso antes de que los inoculadores llegaran al país de manera oficial.



En total han sido 487 los funcionarios vacunados con dosis de Sinopharm destinadas para el personal médico a cargo del estudio clínico que el laboratorio chino realiza en el país.



Entre ellos, hay ocho miembros del comité encargado de negociar los contratos con las farmacéuticas para la adquisición de las vacunas, todos ellos miembros del Gobierno y autoridades de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).