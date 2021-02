Paraguay.- Mueren seis reos en un motín en una cárcel de Paraguay

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Al menos seis reos han muerto este martes en Paraguay durante un motín en la cárcel más grande del país, que finalmente ha sido controlado después de que la ministra de Justicia paraguaya, Cecilia Pérez, se desplazara hasta el lugar para negociar con lo prisioneros.



El amotinamiento comenzó sobre las 17:00 horas (hora local) en la cárcel de Tacumbú, en Asunción



El agente fiscal Giovanni Grisetti ha confirmado la muerte de seis personas durante el incidente, según recoge el diario local 'Últimas Noticias', todos ellos prisioneros, aunque no se descarta que hayan más fallecidos, ya que todavía quedan partes de las instalaciones con cortes de electricidad.



Grisetti también ha confirmado que se barajan muchas hipótesis y que todavía no se puede confirmar el motivo real del levantamiento, aunque la información preliminar apuntaría al traslado de un interno.



La responsable de Justicia se ha trasladado hasta el penal, y tras negociar con los presos, se ha procedido a la liberación de los 19 guardias que tenían retenidos.



Poco después de las 20.00 la totalidad de los funcionarios penitenciarios fueron liberados y han asegurado no haber recibido agresiones por parte de los reclusos.



Los reos han quemado colchones durante el amotinamiento, por lo que se han tenido que trasladar hasta las instalaciones varias dotaciones de bomberos.