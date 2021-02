Oposición acusa al Gobierno de Arce de cambiar el escudo patrio por un logo

El principal partido de oposición en el Parlamento boliviano, Comunidad Ciudadana (CC) del expresidente Carlos Mesa, denunció este miércoles que el Ejecutivo de Luis Arce sustituyó el escudo nacional por un imagotipo que identifica a su gestión gubernamental. EFE/ Stringer/Archivo

La Paz, 17 feb (EFE).- El principal partido de oposición en el Parlamento boliviano, Comunidad Ciudadana (CC) del expresidente Carlos Mesa, denunció este miércoles que el Ejecutivo de Luis Arce sustituyó el escudo nacional por un imagotipo que identifica a su gestión gubernamental.

Mesa ofreció una rueda de prensa junto a los parlamentarios de CC para reprochar un decreto firmado por Arce y sus ministros que instituye la nueva "Imagen Gobierno" y que, a juicio del exmandatario, estableció "arbitrariamente un nuevo símbolo de Gobierno y del Estado Plurinacional de Bolivia".

El símbolo es una cruz andina o "chakana" que incluye iconos de textiles del altiplano, los valles, la amazonía y el chaco bolivianos, según asegura el Manual de Identidad e Imagen Gobierno publicado en la página web del Ministerio de la Presidencia.

"Nuestra observación no debe interpretarse como una crítica a la 'chakana' y su simbología, pero lo que no vamos a aceptar y nos parece una afrenta contra el país es sustituir el escudo de Bolivia por la chakana", dijo Mesa a los medios.

El también historiador recordó que en el encabezado de la correspondencia de presidentes, vicepresidentes, ministros, embajadores y cónsules, así como en el ingreso a las oficinas estatales estaba siempre el escudo nacional.

Por ello, calificó de "inaceptable e inconstitucional" que se haya instruido a las embajadas y consulados de Bolivia en el exterior el colocar esta "chakana" como el "elemento central de identificación de Bolivia", dejando de lado al escudo.

Para Mesa, esta instrucción gubernamental "no es una casualidad", sino que "se trata de la intención sistemática que ya inició el Gobierno de Evo Morales y que continúa el Gobierno de Luis Arce de romper lazos con el pasado" y faltar el respeto "a la identidad del país" y a sus símbolos patrios.

Comunidad Ciudadana considera que el decreto presidencial vulnera dos artículos de la Constitución boliviana referidos al establecimiento de los símbolos del Estado y el respeto que se debe tener por ellos.

Por ello, esa fuerza presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para que obligue al Gobierno de Arce a anular su decreto y "respetar los símbolos nacionales", informó Mesa.

"Si empezamos a romper el límite de respeto a los símbolos nacionales, nos estamos olvidando de aquello que nos identifica (...) es como negar el nombre de la patria que es Bolivia", manifestó.

Mesa sostuvo que el país no cambió de nombre con la nueva Constitución, sino que se incorporó el "concepto" de "Estado Plurinacional y eso no modifica la identidad nacional", pero cambiar el escudo por otro icono sí vulnera el respeto por los símbolos nacionales.

Durante la crisis social y política de 2019, varios sectores identificados con el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) protestaron airadamente al ver imágenes difundidas en las redes sociales del retiro, en algunos casos violento, de la wiphala, la ajedrezada y multicolor bandera andina reconocida como símbolo patrio, de algunas instituciones.

Entonces hubo actos de desagravio para intentar aplacar el enojo de los manifestantes.