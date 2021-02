Nigeria.- Secuestrados alumnos y profesores en un ataque contra una escuela en el oeste de Nigeria

13/12/2020 Soldados nigerianos POLITICA AFRICA NIGERIA KYLE M. ALVAREZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Un número indeterminado de alumnos y miembros del personal educativo de una escuela han sido secuestrados a primera hora de este miércoles en un ataque contra su centro en el estado nigeriano de Níger, en el oeste del país africano.



Personas armadas vestidas con uniformes militares han irrumpido en la Government Science School de la localidad de Kagara, sin que por ahora esté claro el número de raptados o quién ha estado detrás del suceso, tal y como ha recogido la agencia de noticias nigeriana PRNigeria.



Según las informaciones recogidas por el diario 'The Premium Times', varios niños habrían logrado escapar y las autoridades están realizando un recuento de alumnos para intentar determinar cuántos han sido secuestrados por los atacantes.



Por su parte, el antiguo senador Shehu Sani, quien estudió en este centro, ha recalcado que el director de la escuela le ha confirmado el secuestro, que ha achacado a "bandidos armados", y ha añadido que un niño habría muerto.



"Acabo de hablar con el director", ha dicho a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta en la red social Twitter, antes de agregar que "los padres están sacando a sus hijos" de la escuela.



El suceso tiene lugar menos de tres meses después del secuestro de cientos de alumnos de una escuela en la localidad de Kankara, situada en el estado de Katsina (norte). Todos ellos fueron posteriormente liberados después de un proceso de negociaciones.



Durante la jornada del martes, una banda criminal publicó un vídeo para mostrar a más de una decena de personas secuestradas el domingo en una autovía en el estado de Níger y reclamar al Gobierno el pago de un rescate por su liberación.



Por otra parte, al menos siete soldados nigerianos han muerto en un ataque ejecutado el lunes por supuestos miembros del grupo yihadista Boko Haram en el estado de Borno (noreste), según fuentes citadas por 'The Premium Times'. El Ejército no se ha pronunciado por ahora sobre lo sucedido.



Aunque el presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, llegó a dar por derrotado a Boko Haram y el Ejército ha intensificado sus acciones en la zona del lago Chad donde opera, lo cierto es que, tanto la facción que lidera Shekau como Estado Islámico en África Occidental (ISWA), han recrudecido en los últimos meses sus acciones. También han llevado a cabo ataques en Camerún, Chad y Níger.