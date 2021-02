New Orleans Pelicans derrota a Memphis Grizzlies (113-144)

New Orleans Pelicans logró vencer frente a Memphis Grizzlies fuera de casa por 113-144 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de Memphis Grizzlies lograron la victoria a domicilio contra Sacramento Kings por 110-124. Por su parte, los de New Orleans Pelicans perdieron fuera de casa con Detroit Pistons por 123-112. New Orleans Pelicans, tras el partido, se queda por ahora fuera de los puestos de Play-off con 12 victorias en 27 partidos jugados, mientras que Memphis Grizzlies, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los puestos de Play-off con 11 victorias en 23 partidos disputados.

En el primer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 10-2 durante el cuarto y terminó con un resultado de 32-29. Tras esto, durante el segundo cuarto New Orleans Pelicans consiguió remontar el resultado, de hecho, el equipo consiguió otro parcial durante el cuarto de 19-2 y alcanzó una diferencia de ocho puntos (50-58) durante el cuarto, que acabó con un resultado parcial de 26-34. Tras esto, los equipos llegaron al descanso con un 58-63 en el electrónico.

En el tercer cuarto el equipo visitante logró distanciarse en el luminoso, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 11-2 y marcó la máxima diferencia (20 puntos) al final del cuarto y concluyó con un resultado parcial de 23-38 y un 81-101 total. Por último, en el transcurso del último cuarto el equipo visitante consiguió distanciarse nuevamente en el marcador, de hecho, consiguió un parcial en este cuarto de 12-2 y tuvo una diferencia máxima de 34 puntos (110-144) y el cuarto terminó con un resultado parcial de 32-43. Finalmente, el partido acabó con un resultado final de 113-144 para los visitantes.

En el transcurso del encuentro destacaron Zion Williamson y Josh Hart por sus aportaciones al equipo, tras conseguir 31 puntos, seis asistencias y siete rebotes y 27 puntos, dos asistencias y nueve rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron JA Morant y Kyle Anderson, con 28 puntos, ocho asistencias y siete rebotes y 19 puntos, tres asistencias y seis rebotes respectivamente.

En el siguiente choque de la NBA, Memphis Grizzlies se verá las caras con Oklahoma City Thunder en el Fedexforum. Por su parte, el próximo encuentro de New Orleans Pelicans será contra Portland Trail Blazers en el Smoothie King Center.