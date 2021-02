Nace el Partido Liberal nicaragüense para acabar con el régimen de Ortega

Fotografía de archivo Ariel Montoya, escritor, periodista y editor nicaraguense. EFE/Juan Manuel Herrera/Archivo

Miami, 16 feb (EFE).- Un grupo de nicaragüenses en el exilio creó el Partido Liberal, una nueva formación que, según uno de sus fundadores, Ariel Montoya, tiene como prioridad la "lucha civil y política contra la dictadura" y la "corrupción" del Gobierno de Daniel Ortega.

El Partido Liberal fija sus principios ideológicos en la defensa de un "auténtico" liberalismo, "distanciado del liberalismo actual en Nicaragua", y una línea política: "Atacar la corrupción", expulsar del poder a Ortega e "instaurar la democracia" en el país centroamericano.

"No aspiramos a cargos públicos. Queremos unificar la diáspora" nicaragüense en torno a un proyecto político y social que respalda la candidatura de Cristiana Chamorro, periodista e hija de la exmandataria Violeta Chamorro (1990-1997), a las elecciones generales de noviembre próximo, dijo a Efe Montoya, radicado en Miami (Florida).

No obstante, Montoya dejó claro que ese respaldo a Chamorro solo se producirá si "se dan las condiciones (democráticas) necesarias" para que Ortega "no se robe las elecciones"; de no ser así, dijo, pedirán a la población que no salga a votar.

Montoya, que fue un alto funcionario en la Administración del presidente Enrique Bolaños (2002-2007), precisó esas condiciones básicas para participar en las elecciones: "El cambio de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, una reforma electoral, la presencia de observadores internacionales y libertad de expresión".

"Si no es así, no podemos ir a elecciones", afirmó el nicaragüense, para agregar que nunca como hoy ha habido una diáspora tan grande nicaragüense", más de dos millones de compatriotas, sin poder ejercer el derecho al voto exterior.

A juicio del activista político y periodista, Ortega "ya tiene planificadas y desde ya da por ganadas esas elecciones en las que no hay ninguna duda que el será el candidato, como lo ha sido tantas veces".

Sin embargo, apuntó que se ha producido un cambio en la "cultura política" de Nicaragua, por lo que "quienes participen sin condiciones desde ya serán señalados de traidores del pueblo y compinches del dictador Ortega".

El directorio del Partido Liberal, que cuenta con "estructura interna en Nicaragua", está integrado por Juan Carlos Martínez, al igual que Montoya radicado en Estados Unidos; Alfredo Hernández (España), Annelise Nissen (Guatemala) y Emerson Ortiz (Nicaragua).

Se trata, apuntó Ariel, de un grupo de "profesionales, politólogos, intelectuales y escritores preocupados por el avance del 'castrochavismo' y las izquierdas vegetarianas y carnívoras que solo desolación y miseria dejan tras su paso".