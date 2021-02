México reclamará ante la ONU inequidad en acceso a vacunas anticovid en América Latina =(Video)= México, 16 Feb 2021 (AFP) - México denunciará este miércoles ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la inequidad para acceder a vacunas contra el covid-19 en países de Latinoamérica y el Caribe frente a las naciones productoras, informó este martes el canciller Marcelo Ebrard."Vamos a presentar en el Consejo de Seguridad la posición de México y América Latina (...) respecto a lo que está ocurriendo en el mundo, la desigualdad, la inequidad que hay en el acceso de las vacunas, cómo los países que las producen tienen tasas de vacunación muy altas y América Latina y el Caribe mucho menores", dijo Ebrard.Detalló que el reclamo se planteará por instrucción del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien considera que el reparto del medicamento entre las naciones "no es justo".El mandatario explicó, en tanto, que vacunas como las desarolladas por la farmacéuticas Pfizer y BioNTech se importan desde Europa pese a que también se producen en Estados Unidos que. El país, afirmó, reserva para sí toda la producción que se hace en su territorio."Son de las cosas que queremos ver en la ONU para que haya equidad, para que no haya acaparamiento en las vacunas, que haya un principio de igualdad para que todos los países tengan la posibilidad de vacunar a sus habitantes", agregó López Obrador.A inicios de febrero, la organización católica Cáritas pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que garantice el acceso de la vacuna anticovid a todos los países, en particular los más pobres de Latinoamérica, África y Asia, señalando una "especie de proteccionismo" de países ricos del Norte Global contra los del sur.El 18 de enero pasado, el gobierno mexicano aceptó una reducción en el ritmo de entrega de la vacuna de Pfizer-BioNTech atendiendo un llamado de la ONU a compartir dosis con naciones pobres.Un día después del anuncio, México recibió la mitad del cargamento previsto y experimentó luego una sequía de casi un mes en el suministro de vacunas, que se reanudó recién el domingo pasado con el arribo de 870.000 dosis del laboratorio anglo-sueco AstraZeneca producidas en India.Tras la interrupción del abasto, México retomó este lunes su plan de vacunación inoculando a personas mayores de 60 años.Con 174.657 fallecidos, México -de 126 millones de habitantes- es el tercer país más enlutado del mundo por la pandemia en números absolutos después de Estados Unidos y Brasil.jla/mps