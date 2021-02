Mar Torres escapa de las cámaras y guarda silencio tras el linchamiento en redes

28/09/2020 Mar Torres, muy elegante con un conjunto donde destacan los lujosos complementos con los que ha combinado unos sencillos jeans negros EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



Hace unos días nos quedábamos de piedra al ver a Mar Torres completamente derrumbada en su perfil de Instagram tras ser humillada, criticada e insultada por haber colgado una imagen en ropa interior mostrando su figura estética. Lo cierto es que la expareja de Froilán se mostraba rota de dolor al recibir críticas por personas muy cercanas y de su propia familia, algo que no entendía y que le causaba angustia.



Tras este bache, hemos visto a Mar Torres y la hemos preguntado por cómo se encuentra en estos momentos tras colgar esos stories llorando y lo cierto es que nos hemos quedado muy sorprendidos por su reacción. Siempre ha atendido a la prensa con mucho respeto y educación, pero en esta ocasión ha preferido correr y escapar de las cámaras de los medios de comunicación y meterse en el portal de su casa para evitar ser preguntada.



Lo cierto es que nos ha sorprendido muchísimo este comportamiento porque siempre ha atendido a la prensa, pero entendemos que el momento por el que está pasando es bastante complicado porque no esperaba ser tan criticada en redes sociales. Son muchas las personas que suben a sus perfiles imágenes en ropa interior o incluso en bañador y no son tan criticadas como ha sido en esta ocasión la expareja de Froilán.



De esta manera, Mar Torres lo único que nos confirma es que no se encuentra todavía con fuerzas de hablar públicamente de lo mal que lo ha pasado con los insultos y críticas que ha recibido tras la publicación de dicha imagen en ropa interior.