Los turistas que visitan a los gorilas de montaña deberían llevar mascarilla

Un bebé gorila sube a un árbol en el parque de Mgahinga, cerca del Parque Nacional del Impenetrable Bosque de Bwindi, en el suroeste de Uganda. EFE/Pablo Moraga/Archivo

Madrid, 17 feb (EFE).- Los gorilas son susceptibles de sufrir la covid-19 y un grupo de expertos ha advertido del riesgo que podrían correr los gorilas de montaña en África Oriental debido a que los turistas que se hacen autofotos cerca de animales raramente llevan mascarilla.

Un estudio de la Universidad Oxford Brookes que publica la People and Nature examinó mil publicaciones en Instagram y vieron que "la mayoría de los turistas que practican senderismo con gorilas se acercan lo suficiente a los animales sin llevar mascarilla como para posibilitar la transmisión de virus y enfermedades".

Así, los autores consideran que "los turistas podrían estar propagando el virus causante de la covid-19" a estos animales salvajes al hacerse autofotos sin las debidas precauciones.

En enero pasado, un grupo de gorilas del zoo de San Diego dio positivo en la prueba del SARS-CoV-2, lo que demuestra que la actual pandemia puede afectar también a los grandes simios.

Las fotos de turistas que visitan a los gorilas de montaña en África Occidental muestran que estos "rara vez llevan mascarillas, lo que conlleva un potencial de transmisión de enfermedades", según Magdalena Svensson, profesora de antropología biológica de la Universidad Oxford Brookes.

La experta manifestó su esperanza en que, ahora que la gente de todo el mundo se está acostumbrando a llevar mascarillas, el uso de estas se convierta en el futuro "en una práctica común en el senderismo con gorilas".

Ese riesgo de transmisión "es muy preocupante", por lo que el autor principal del estudio, Gaspard Van Hamme, considero que es "vital que reforcemos y hagamos cumplir la normativa sobre viajes para garantizar que las prácticas de senderismo con gorilas no supongan una mayor amenaza para estos grandes simios ya en peligro".

Los gorilas de montaña son endémicos de la región de África Oriental. Están presentes en la República Democrática del Congo, Uganda y Ruanda.

En las últimas décadas han sufrido los efectos nocivos de las actividades humanas, pero en los últimos años el número ha empezado a aumentar y se estima que hay 1.063 individuos.

Esta investigación, según Gladys Kalema-Zikusoka, de la organización Conservación a través de la salud pública de Uganda, "pone de manifiesto la gran necesidad de un turismo responsable que proporcione una protección adecuada, al tiempo que minimice la transmisión de enfermedades, especialmente ahora durante la pandemia".

El "trekking" es un importante apoyo financiero para la conservación de los gorilas de montaña, pero el gran número de visitantes puede afectar a la fauna y al medioambiente, indica el estudio.

Las directrices para mitigar dichos efectos incluyen el mantenimiento de una distancia mínima de siete metros entre los visitantes y los gorilas, pero el estudio demuestra "que estas directrices no se cumplen ni se hacen cumplir adecuadamente".