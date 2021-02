La alcaldesa de Atlanta preocupada por el Partido de Estrellas, que llama evento de TV

Keisha Lance Bottoms. EFE/EPA/DNCC/Archivo

Atlanta (EE.UU.), 16 feb (EFE).- La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, ha levantado su voz para criticar y expresar preocupación por la celebración del Partido de las Estrellas de la NBA en su ciudad, elegida de forma urgente como sede de un evento que se había cancelado anteriormente en Indianápolis debido a la pandemia.

Bottoms, en un comunicado oficial, dijo que no veía ningún otro sentido que el puramente comercial y de negocio de la NBA a que el partido se vaya a celebrar en su ciudad cuando se encuentra inmersa, como el resto del país, en todo tipo de restricciones en la lucha por superar la pandemia de la covid-19.

La mayor autoridad de Atlanta destacó que en cualquier otra circunstancia la ciudad estaría feliz y agradecida de celebrar el Partido de las Estrellas de la NBA, pero ahora no.

Keisha Lance Bottoms consideró que el evento fue montado exclusivamente con el objetivo de cumplir con un contrato de televisión, sin tener en cuenta ningún otro factor, y puede afectar de manera negativa a la vida de muchas personas.

La alcaldesa instó a los propietarios de bares y clubes nocturnos a no organizar eventos.

Algo muy difícil que suceda sobre todo en el tradicional Fin de Semana de las Estrellas, puesto, aunque sea reducido a una sola jornada, Atlanta será la capital de las luminarias del mejor baloncesto del mundo, y no escasearán fiestas y eventos de todo tipo para quienes acudan a presenciarlo.

"En circunstancias normales, estaríamos extremadamente agradecidos por la oportunidad de albergar el Juego de Estrellas de la NBA, pero este no es un año típico", comentó Bottoms. "He compartido mis preocupaciones relacionadas con la salud pública y la seguridad con la NBA y los Atlanta Hawks", dijo.

La alcaldesa señaló que todas las partes estuvieron de acuerdo en que este es un evento solo para televisión, y la gente no debe viajar a Atlanta para ir de fiesta.

"La NBA no patrocinará eventos abiertos al público y recomendamos encarecidamente a los promotores, clubes, bares, etc. que no realicen eventos en la ciudad relacionados con este juego", explicó Bottoms, quien sin embargo no podrá controlar las actividades legales de los centros de ocio y hostelería de la ciudad.

El Partido de las Estrellas originalmente estaba programado para realizarse en Indianápolis, pero se trasladó a Atlanta debido a la pandemia.

Los jugadores y sus invitados no podrán salir de sus hoteles fuera de los eventos sancionados por la liga, pero eso no impedirá que las empresas y los viajeros que se desplacen a Atlanta puedan propagar el virus como sucedió en Tampa durante el Super Bowl LV entre el equipo local Buccaneers y Kansas City Chiefs.

Se dieron todo tipo de fiestas y reuniones, donde no se cumplieron los protocolos de salud y seguridad establecidos por la ciudad para la lucha contra la propagación del coronavirus.

Varios jugadores han expresado su preocupación por la idea de jugar un Partido de las Estrellas, lo que en sí mismo tiene el potencial de propagar el coronavirus en toda la liga.

En un partido normal de la NBA participan jugadores y personal de solo dos equipos, pero el Partido de las Estrellas involucra a profesionales que viajan de toda la liga a un solo lugar, por lo que si un jugador llega con el virus y lo propaga todos equipos estarían en peligro.

Pero la NBA ha seguido adelante a pesar de estas preocupaciones. Habrá un Partido de las Estrellas, y ahora todo lo que los jugadores, el personal y la ciudad anfitriona pueden hacer es intentar asegurarse de que el evento se lleve a cabo de la manera más segura posible.

Mientras, este mismo martes la NBA aplazaba otros cinco partidos por causa de los protocolos de salud y seguridad covid-19, en los que se han visto envueltos los equipos de San Antonio Spurs, que no podrá jugar sus próximos tres encuentros, y los Charlotte Hornets que no lo harán en dos. EFE

ss/mbj/fr