Ivonne Reyes se pronuncia tras la demanda de Pepe Navarro para revisar la manutención de su hijo Alejandro

16/02/2021 Ivonne Reyes disfrutó de una cena con amigas EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



La guerra judicial entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro parece no tener fin y, cuando pensamos que el enfrentamiento legal entre ambos podría llegar a su fin, llega una nueva demanda que reaviva la batalla entre el presentador y la venezolana.



Hace un mes vivíamos el último capítulo en su historia de encuentros judiciales. Ivonne vencía a Pepe, que la había demandado por vulnerar su intimidad y su honor en una exclusiva concedida en una revista, y por lo que le solicitaba 60.000 euros, y el periodista anunciaba que recurriría dicha derrota.



Sin embargo, ahora se abre una nueva batalla con la demanda que ha presentado el comunicador para que el juez revise la cantidad mensual que, en concepto de manutención, pasa a Alejandro Reyes, del que Pepe sigue manteniendo que no es su hijo y que luchará para demostrarlo.



Lejos de estar preocupada al respecto, Ivonne señala que "es lo normal" y añade, misteriosa, que a "él también le metieron una, pero no salió en prensa porque yo no dije nada".



Sonriente, y demostrando que no le afecta esta nueva demanda de Pepe, la venezolana confiesa estar muy tranquila y confiada en que el juez no modificará la manutención que recibe Alejandro, que el próximo mes de abril cumplirá 21 años: "Claro, lo puede ver todo el mundo cuando salga. No pasa nada".