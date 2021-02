Irán.- Rohani dice que los inspectores de la AIEA no serán expulsados tras la retirada de Irán de un protocolo del TNP

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha asegurado este miércoles que la posible suspensión de un protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) no implicará la expulsión del país de los inspectores de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA).



"Lo que va a pasar es que Irán dejará de aplicar el 23 de febrero el protocolo adicional, pero ningún inspector (de la AIEA) va a ser expulsado", ha subrayado, antes de indicar que este hecho podría ser interpretado como una voluntad de Teherán de hacerse con armas nucleares, lo que es "totalmente incorrecto".



Así, ha reiterado que las autoridades iraníes "no buscan actividades nucleares secretas". "Ni ayer, ni hoy, ni mañana. Es nuestra decisión definitiva, ya lo quieran o no Estados Unidos, Europa y Naciones Unidas", ha argüido, según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim.



Las palabras de Rohani han llegado después de que la AIEA confirmara el martes que Irán reducirá su colaboración con los inspectores de su programa nuclear la semana que viene, tal y como había anunciado el país asiático el pasado lunes.



El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé, criticó el lunes que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, "sigue en la misma dirección equivocada" que su predecesor, Donald Trump, y recalcó que el país se retirará de un protocolo del TNP si Washington no vuelve al acuerdo nuclear de 2015 y retira las sanciones.



Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha resaltado este mismo miércoles que el país "ha escuchado muchas palabras bonitas y promesas que han sido violadas y no se han visto respaldadas por acciones". "Esta vez sólo aceptamos acciones", ha agregado.



"Si vemos acción en la otra parte, adoptaremos acciones también. La República Islámica no se verá satisfecha con meras palabras y promesas esta vez", ha argüido, tal y como ha recogido la cadena de televisión iraní Press TV.



En este contexto, los ministros de Exteriores de Francia, Reino Unido y Alemania, Jean-Yves Le Drian, Dominic Raab y Heiko Maas, respectivamente, se reunirán el jueves en París para abordar la situación, encuentro en el que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, participará por videoconferencia.



Irán ha anunciado hasta la fecha la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo, lo que ha provocado el temor en el resto de firmantes de un posible colapso del pacto. Sin embargo, Teherán ha defendido en todo momento que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.