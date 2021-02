Giuliani, el fiel abogado de Trump, ya no le representa en ninguna causa

EFE/EPA/JIM LO SCALZO/Archivo

Washington, 17 feb (EFE).- Rudy Giuliani, abogado personal del expresidente estadounidense Donald Trump y uno de sus fieles colaboradores, "no representa actualmente" al exmandatario "en ningún asunto legal", según confirmó el asesor principal de Trump, Jason Miller, a la cadena CNN.

Giuliani, quien fue alcalde de Nueva York y uno de los principales apoyos de Trump durante su mandato, se puso al frente de los intentos judiciales de anular los resultados de las últimas elecciones presidenciales, que finalmente dieron el triunfo al demócrata Joe Biden.

Miller, tras realizar estas declaraciones a la CNN, publicó este miércoles un mensaje de twitter en el que trataba de aclarar la relación de Giuliani con Trump.

"Simplemente no hay casos pendientes en los que el alcalde Giuliani represente al presidente. El alcalde sigue siendo un aliado y un amigo", precisó Miller.

La cadena recuerda que el trabajo como letrado de Giulani con Trump se remonta a años y que el expresidente había manifestado su frustración con el exalcalde el pasado mes de enero, después de convertirse en el primer presidente en la historia de Estados Unidos sometido a dos juicios políticos ("impeachment").

Trump pidió a su personal que dejara de pagar los honorarios legales de Giuliani, según indicó a la CNN una persona familiarizada con el caso, aunque sus asistentes no tenían claro si el expresidente estaba comunicando en serio estas instrucciones.

Ya fuera del cargo y sin la protección que le otorgó la presidencia, Trump se enfrenta actualmente a múltiples investigaciones penales, estatales civiles y demandas por difamación.

Funcionarios de Georgia han anunciado además que el expresidente debe asumir dos nuevas investigaciones por las llamadas que hizo a funcionarios electorales en un intento por anular los resultados electorales del estado.

E igualmente se enfrenta una investigación criminal en Nueva York, donde la oficina del fiscal de distrito de Manhattan está investigando si la organización Trump violó leyes estatales, como fraude de seguros, fiscal u otros esquemas para defraudar, insiste la cadena.

También, la mayor organización de derechos civiles de los afroamericanos en EE.UU. demandó este martes a Trump, a su abogado Rudy Giuliani y a dos grupos supremacistas blancos, por su responsabilidad en el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.

La demanda es un intento de lograr que Trump rinda cuentas por lo ocurrido tras su absolución en el juicio político en el Senado, y fue presentada ante un tribunal federal en Washington por la Asociación Nacional para el Avance de los Pueblos de Color (NAACP, en inglés) y por el congresista demócrata Bennie Thompson.

El expresidente ha expresado en privado su preocupación por estas acusaciones, según dijo a CNN un asesor cercano a Trump.