Fútbol/Selección.- (Previa) La selección femenina busca el billete a la Eurocopa entre el viento y la nieve de Bakú

Vilda: "Es una final, te da la clasificación a la Eurocopa"



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La selección española femenina de fútbol buscará sellar de forma definitiva su billete para la Eurocopa de Inglaterra del año 2022, lo que pasa por sacar los tres puntos este jueves (17.00 horas/Teledeporte) en su visita a la modesta Azerbaiyán, donde le esperan vientos huracanados, nieve y césped artificial.



"Es un equipo que está acostumbrado a defender, cada vez lo hacen mejor. Vamos a intentar entrar bien al partido, ganar los tres puntos y la clasificación. Es una final porque es el partido que te da la clasificación para la Eurocopa, lo queremos conseguir mañana", dijo en la previa el seleccionador nacional, Jorge Vilda.



La espera para cerrar la clasificación para el torneo continental ya se termina para el combinado nacional, que aspiraba a hacerlo el pasado mes de noviembre, pero que lo ha tenido que aplazar, por culpa del coronavirus, hasta este mes de febrero. "Todos los factores externos como el viento, la nieve, la experiencia me dice que mis jugadoras siempre se han sobrepuesto a todo esto", añadió Vilda, esperando la mejor versión de España.



Los casos positivos en el combinado polaco impidieron a este que pudiese jugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) el 1 de diciembre en lo que debía ser un duelo clave por el primer puesto del Grupo D y en el que a España le habría bastado con un punto.



Ahora, en cambio, necesita los tres, pero también tiene la 'ayuda' de que enfrente estará un oponente de mucho menor nivel competitivo como Azerbaiyán, contra la que se tenía que haber medido en septiembre, pero que también vio como se le aplazaba el encuentro.



España domina el grupo con 16 puntos, después de no haber perdido ninguno de sus seis choques y de haber cedido únicamente un empate sin goles en su visita a Polonia, y, salvo monumental sorpresa, todo hace indicar que certificará su pase en el ASK Arena. Sin embargo, las meteorología amenaza con ser mayor enemigo aún que el trabajado entramado defensivo de Azerbaiyán.



La selección azerí, que cayó en suelo español por 4-0, es la colista sin haber ganado todavía un partido y con sólo un gol anotado, por lo que se presenta como 'presa fácil' del combinado de Jorge Vilda, que ya demostró en su último partido del año ante Moldavia, a la que endosó un duro 10-0, que no entiende de trámites ni de partidos asequibles en su idea de seguir consolidando su idea.



Ante un rival que se pertrechará cerca de su portería, la principal misión será la de abrir cuanto antes el marcador, y para ello parece también poco probable que el técnico madrileño aproveche el encuentro para ver caras nuevas y que apueste por su bloque más habitual, liderado por el gran estado de forma de las blaugranas Alexia Putellas y Aitana Bonmatí.