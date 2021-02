Fútbol/Liga Europa.- (Previa) Real, Villarreal y Granada retoman el sueño europeo ante United, Salzburgo y Nápoles

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad, el Villarreal y el Granada retomarán este jueves su recorrido en la Liga Europa con sus duelos de la ronda de dieciseisavos de final ante rivales peligrosos y potentes como el Manchester United inglés, el Red Bull Salzburgo austriaco y el Nápoles italiano, respectivamente.



De todos ellos, sobresale el cruce que medirá al equipo guipuzcoano con los 'Diablos Rojos', con el añadido de que será el único de los tres representantes españoles que no pueda jugar en su estadio esta primera eliminatoria. Las restricciones de los vuelos procedentes de Reino Unido han provocado que los de Imanol Alguacil tengan que jugar en Turín, en el Allianz Stadium, este primer atractivo capítulo ante el segundo clasificado de la Premier League inglesa y triple campeón de Europa.



El conjunto donostiarra será el primero en abrir fuego (18.55 horas) y lo hará animado por sus últimos buenos resultados y dispuesto a batirse de tú a tú con el United, que volverá a jugar sus opciones en esta competición, en la que fue semifinalista el año pasado, campeón en 2017 y a la que llega 'rebotado' desde la Liga de Campeones.



Alguacil parece que optará por su mejor once esta eliminatoria, sin pensar demasiado en el fin de semana ante el Deportivo Alavés y con la única baja del recién llegado Carlos Fernández, aquejado de una contractura.



Con Silva e Illarramendi ya insertados de nuevo en el engranaje realista, y con el sueco Isak viviendo un momento 'dulce' de cara al gol, la Real tratará de mantener la emoción de la eliminatoria hasta la visita de la semana que viene en Old Trafford. Portu, en lugar de un Januzaj que se mide al equipo en el que se dio a conocer, Le Normand, suplente el pasado domingo ante el Getafe, o la entrada de Gorosabel en el lateral podrían ser las principales novedades en el once.



Enfrente, un Manchester United que ha sufrido varios tropiezos en las últimas jornadas que le han descolgado de la pelea por el título con sus vecinos del Manchester City, que tiene ya a siete puntos. Capaz de endosarle un tremendo 9-0 al Southampton, pero también de encajar tres goles en casa ante el Everton o de no de pasar del empate ante el West Bromwich (1-1), el equipo inglés quiere mostrar su potencial tras fallar en la 'Champions' donde quedó por detrás del PSG y el Leipzig, pese a ganar en París y de golear a los de Julian Nagelsmann (5-0).



Ole-Gunnar Solsjkaer tendrá bajas importantes como Pogba, Van de Beek y Cavani, y las dudas de McTominay y Martial, aunque sí estará su 'motor', el portugués Bruno Fernandes. Juan Mata se ha recuperado tras varios meses de baja y podría acompañar en el once a David de Gea.



EL VILLARREAL BUSCA SALIR DE SUS DUDAS EN SALZBURGO



Tampoco tendrá un choque nada sencillo el Villarreal, quinto clasificado de LaLiga Santander y único de los tres que tiene a su favor el jugar la vuelta en su estadio, ya que se medirá a un pujante Red Bull Salzburgo, que ya ha mostrado su capacidad competitiva, pero que ha perdido a uno de sus baluartes.



El 'Submarino Amarillo' volverá a intentar brillar en la Liga Europa, donde se mantuvo invicto en la fase de grupos, aunque enfrente no tuvo ningún rival del nivel del equipo de Jesse March, otro de los 'rebotados' de la 'Champions' donde ya le creó muchas dificultades al Atlético de Madrid.



Los de Unai Emery vuelven a la competición europea inmersos en un dubitativo momento, con sólo una victoria en sus últimos siete partidos y tras perder el pasado domingo en La Cerámica ante el Betis (1-2) para alejarse de la pelea por la cuarta plaza.



El técnico irundarra ha apostado en la fase de grupos por las rotaciones numerosas para repartir esfuerzos y que se presumen algo menores ahora que vienen partidos sin margen de error. La buena noticia es que Capoue, Chukwueze y Pino ya están disponibles para ampliar el margen a la hora de conformar el once.



Por su parte, el Red Bull Salzburgo ha empezado fuerte el 2021 y ha ganado sus seis primeros partidos, aunque ya no cuenta en sus filas con su estrella, el joven Dominik Szoboszlai, que fue fichado en el mercado invernal por el 'hermano mayor' Leipzig.



El conjunto austriaco tendrá las importantes bajas de sus dos centrales titulares, Ramalho y Wöber, pero apelará a su buen físico y a su verticalidad con jugadores como Patson Daka para intentar ser el primero en sorprender al Villarreal y tomarse la revancha además de la derrota por 1-3 de 2015, en lo que es hasta la fecha la última derrota en su estadio en esta competición.



EL GRANADA RECIBE A UN MERMADO NÁPOLES



Finalmente, el Granada buscará ofrecer una vez más su versión más competitiva en el Nuevo Los Cármenes (21.00) y coger ventaja en su exigente eliminatoria ante un Nápoles, que acude a este primer duelo mermado por las numerosas bajas.



El conjunto nazarí quiere seguir soñando en su primera experiencia europea y para ello tendrá que superar al que es -probablemente- el rival más potente de los seis a los que se ha tenido que enfrentar en su recorrido por una competición que comenzó allá a finales del pasado mes de julio.



El cuadro de Diego Martínez, derrotado únicamente por el PSV (0-1), ya ha cumplido con creces en este debut, pero no renuncia a dar la sorpresa ante un equipo de nivel y de talento como el napolitano, frente al que querrá quitarse sobre todo la 'espina' de su eliminación copera ante el FC Barcelona, una experiencia que espera aprovechar.



El técnico gallego cuenta con sensibles bajas en su columna vertebral como son Germán Sánchez, Luis Milla y Roberto Soldado, más la de Luis Suárez, aunque nada comparable con las que sufre el Nápoles, que viaja con sólo doce jugadores de la primera plantilla y sin futbolistas claves como Mertens, Koulibaly, Manolas, Lozano o el portero Ospina. Aún así, le quedan armas como Insigne, Zielinski o el español Fabián Ruiz, aunque alguno podría descansar de cara a la visita liguera al Atalanta.



De todos modos, el equipo italiano llega animado en su moral después de batir el pasado domingo a la Juventus en el Estadio Diego Armando Maradona y poner un paréntesis a un delicado momento en el que se había cuestionado la figura de Gennaro Gattuso, tras tres partidos consecutivos sin ganar y la eliminación copera ante el Atalanta.