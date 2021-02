Fútbol/Champions.- Sergio Conceiçao: "No hemos marcado por casualidad"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Oporto portugués, Sergio Conceiçao, lamentó un sabor "agridulce" después de la victoria (2-1) sobre la Juventus en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, ya que "no merecieron" el gol italiano en los últimos minutos.



"No hemos marcado por casualidad. Nuestra presión funcionó. Los jugadores interpretaron perfectamente lo que queríamos. Siempre hemos estado muy organizados, ya sea en un bloque ofensivo o defensivo", dijo tras el encuentro en Do Dragao.



En declaraciones a Eleven Sports que recoge la web de la UEFA, el técnico local destacó el partido de su equipo, que golpeó en el primer minuto de cada parte pero encajó el 2-1 de Chiesa en el 82'. "Los jugadores hicieron un partido fantástico. Enhorabuena a ellos, han sido los grandes artífices de esta victoria", apuntó.



"Estuvimos bien y pudimos haber hecho el 3-0 por medio de Sérgio Oliveira. Es un momento agridulce, los jugadores no merecieron el gol que recibimos", lamentó.