Fútbol/Champions.- Haaland: "Cuando vi a Mbappé hacer un 'hat-trick' sentí una gran motivación"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El delantero del Borussia Dortmund Erling Haaland reconoció que la actuación de Kylian Mbappé ante el FC Barcelona, tras lograr un 'hat-trick', le sirvió como motivación para el choque ante el Sevilla de octavos de final, que quedó resuelto 2-3 en la ida con un doblete del noruego.



"Cuando vi a Mbappé hacer un 'hat-trick' ayer sentí una gran motivación, así que le doy las gracias por ello. No sé si se puede decir que se debe a la pasión del equipo o lo que sea, pero hoy estuvimos más en línea. Fue bueno", indicó Haaland tras la victoria en el Sánchez-Pizjuán.



Sin embargo, el internacional noruego lamentó haber encajado un segundo gol al final del choque. "No fue bueno dejar entrar dos goles, pero es bueno marcar tres fuera de casa y llevarlos con nosotros. Teníamos un buen plan", agregó.



"El entrenador Edin [Terzic] estuvo muy bien y hoy he estado hablando mucho con él sobre el partido. Dijo que hoy sería mi día y que tendría mis oportunidades y así lo hice. Realmente fue una victoria importante", sentenció Haaland.