Fútbol.- Simeone: "Hoy no quiso entrar ese segundo gol"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, explicó que no puede "exigir" nada a su equipo después del empate (1-1) ante el Levante este miércoles, donde "no quiso entrar ese segundo gol" que sí llegó otros días, al tiempo que también reconoció como "justo" el empate.



"Nos encontramos un rival duro que ha mejorado mucho. No pudimos resolver bien su primera ocasión. A partir de ahí el equipo respondió muy bien, llegó el empate. Arrancó el segundo tiempo bastante bien, con más posibilidades de juego en campo rival", dijo en rueda de prensa en el Ciudad de Valencia.



"Hoy no quiso entrar ese segundo gol que nos daba el partido. Al final Oblak hizo una parada muy buena, empate justo, muy buen partido por parte de los dos equipos. Tenemos que mejorar. No tengo nada que exigir, fue un partido con intensidad, con búsqueda imperiosa. Un partido bien jugado. Lo empatamos y al final lo pudimos perder también", añadió.



El líder sumó un punto en su partido aplazado de la segunda jornada de LaLiga Santander, después de comenzar por debajo y empatar antes del descanso por medio de Llorente. Pese a tener buenas llegadas, Aitor Fernández frenó a los de Simeone, quien reconoció una buena ocasión final de los 'granotas'.



"Nos han lastimado en los inicio de partido pero también es verdad que el equipo ha resuelto la mayoría de partidos rebelándose y ganando la mayoría de las veces. Eso es tan importante como que te marquen en el inicio cosa que tenemos que mejorar", terminó.