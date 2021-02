Félix Salgado, el oscuro candidato a gobernador del partido de López Obrador

Fotografía del 30 de diciembre del 2020, del candidato a gobernador, Félix Salgado Macedonio, durante un acto protocolario en el balneario de Acapulco en el estado de Guerrero (México). EFE/David Guzmán/Archivo

México, 17 feb (EFE).- El senador mexicano Félix Salgado Macedonio, candidato a gobernador del sureño estado de Guerrero por el partido de Andrés Manuel López Obrador, acumula una larga trayectoria política con muchas sombras, como las acusaciones de abuso que recibió recientemente pero que se dieron presuntamente desde hace más de tres décadas.

Este miércoles, López Obrador, fundador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue cuestionado por la candidatura de Salgado Macedonio, ante lo que se limitó a responder que "hay que tenerle confianza al pueblo, la gente es la que decide".

El lunes, Morena registró ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a Salgado Macedonio como su candidato a gobernador de Guerrero para las elecciones del próximo 6 de junio.

Aún así, el día siguiente el candidato compareció ante la Comisión de Honestidad y Justicia del partido debido a las denuncias por violación que surgieron recientemente en su contra para que el partido decida, atendiendo a una investigación interna, si finalmente Salgado Macedonio será candidato o no.

También compareció Basilia Castañeda, una de las mujeres que aseguró haber sido violada por el candidato, en su caso, siendo menor de edad, pero sus abogadas no pudieron entrar a la reunión.

Por su parte, Salgado Macedonio, únicamente dijo que "no existen pruebas" y que todo deriva de "fake news" difundidas por los medios de comunicación.

UNA EXTENSA CARRERA POLÍTICA

Salgado Macedonio (Guerrero, 1957) empezó a tener cargos de poder a partir de finales de la década de 1980 por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Entre 1988 y 1991 fue diputado, entre 1994 y 2000 senador, de nuevo diputado entre 2000 y 2003 y después presidente municipal de Acapulco -no es la capital de Guerrero pero sí la ciudad más poblada e importante- entre 2006 y 2007.

Después de esto, fue director del periódico La Jornada en Guerrero durante un par de años y en 2018 se unió formalmente a Morena. Fue candidato a gobernador del estado de Guerrero en tres ocasiones.

Hace algunos meses, antes de las campañas, empezaron a florecer acusaciones que habían sido presuntamente silenciadas y varias mujeres denunciaron los supuestos abusos del político que no se habían atrevido a denunciar por su gran poder.

Según dijo en entrevista con Efe Patricia Olamendi, una de las abogadas de Basilia Castañeda, una de las víctimas, era sabido por mucha gente que los comportamientos del candidato son cuestionables.

"A lo largo de todo este periodo (su carrera política), él siempre tuvo señalamientos de que cometía actos abusivos a mujeres. Algunas hicieron denuncias que no prosperaban, porque, por ejemplo, era líder de la oposición y los gobernantes en turno no querían conflictuar", consideró Olamendi.

RESISTENCIA ANTE ACUSACIONES

Castañeda asegura haber sido violada por el candidato cuando era menor de edad, en 1998, en la casa de Acapulco. Casualmente, ella fue fundadora del primer grupo de Morena en su pueblo en 2014, años antes de que Salgado Macedonio entrase en el partido.

Además, en 2017 una trabajadora de La Jornada denunció al que era director del medio de violación. Ella aseguró que fue drogada y violada, para posteriormente sufrir chantaje con enviarle a su marido fotos íntimas, por lo que no hicieron más que aumentar las violaciones e incluso los golpes.

Por último, existe una tercera denuncia presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero en la época de Salgado Macedonio como alcalde de Acapulco, por parte de una empleada del ayuntamiento que lo acusó en 2007 de abuso de autoridad, intimidación y acoso sexual.

Hasta el momento, el camino del político hacia las elecciones del 6 de junio continúa a pesar de que múltiples miembros de Morena, incluyendo a la secretaria general Citlalli Hernández, y también personalidades ajenas han mostrado su desprecio a que permanezca como candidato al Gobierno de Guerrero una persona sobre la que pesan, al menos, tres denuncias por abuso sexual.

A raíz de las declaraciones del presidente, se hizo tendencia la etiqueta #NingúnVioladorSeráGobernador en Twitter.

La abogada Olamendi, con un largo recorrido en casos relacionados con violencia contra mujeres, aseguró que "poner a este hombre y que gane la candidatura será volver institucional la violencia contra las mujeres".

Además, Guerrero es un estado en el que en las últimas décadas se ha luchado -y se han visto algunas mejoras- desde las autoridades para desarticular el crimen organizado que desencadena violencia, una violencia que suele atacar a niñas y mujeres.

En México, cada día son asesinadas más de 10 mujeres según los datos más recientes ofrecidos por organizaciones civiles.

Para Olamendi, López Obrador dejó claro este miércoles que su única intención es "ganar las elecciones con quien las gane".