Expertos instan a Latinoamérica a cerrar la brecha digital en zonas rurales

En la imagen un registro de la senadora mexicana y Embajadora de Buena Voluntad del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) para temas de Desarrollo Sostenible y Equidad Social, Beatriz Paredes. EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

San José, 17 feb. (EFE).- Un grupo de expertos señaló que Latinoamérica y el Caribe debe redoblar esfuerzos para cerrar la brecha digital en las zonas rurales, con el fin de llevar desarrollo a esos sitios y aumentar la productividad agrícola.

“Necesitamos incentivar a los jóvenes para que desarrollen soluciones específicas para nuestros países y garantizar que se proteja el conocimiento de los antepasados, pero incorporando las tecnologías para incrementar la productividad”, dijo la ministra de Agricultura, Pesca y Asuntos de Barbuda, Samantha Marshall.

La funcionaria fue una de las participantes del foro virtual “Reducción de Brecha Digital en las zonas rurales de América Latina y El Caribe: Hacia una revolución agrícola digital”, organizado por Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

En ese evento, los participantes señalaron acciones que se deben emprender en la región como llevar lo más reciente en tecnología al campo, capacitar a los territorios rurales en el uso de herramientas, garantizar conexión a internet de calidad, procurar el acceso equitativo y hacer asequible la compra de equipos tecnológicos.

Además, coincidieron en que los avances tecnológicos no tendrán mayor impacto si las personas no tienen los conocimientos o los recursos económicos.

Ante esto, afirmaron que se requieren políticas públicas que garanticen la inclusión de las comunidades rurales en la revolución digital, estrategias de financiamiento, y enlaces con la empresa privada y la academia.

La senadora mexicana y Embajadora de Buena Voluntad del IICA para temas de Desarrollo Sostenible y Equidad Social, Beatriz Paredes, citó datos del informe "Conectividad rural en América Latina y el Caribe. Un puente al desarrollo sostenible en tiempos de pandemia", elaborado por el IICA con apoyo de Microsoft y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ese estudio mostró que 77 millones de personas carecen de conectividad de calidad en América Latina y el Caribe. En las escuelas rurales, además, el índice de conectividad ronda el 15 % y las mujeres rurales son la población menos conectada.

“La mitad de los países de América Latina y del Caribe no cuentan con mediciones específicas de conectividad en el ámbito rural. Los escasos datos disponibles no hacen diferencia entre lo rural y lo urbano, la brecha requiere aumentar los esfuerzos”, afirmó Paredes.

Durante el foro, los expertos destacaron también la necesidad de integrar las políticas y planes de desarrollo agrícola con las de digitalización.

El director Global de Seguridad Alimentaria de la empresa Bayer, Ronald Guendel, comentó que la región necesita urgentemente que "los sistemas alimentarios sean más resilientes, cooperación que trascienda fronteras para poder cerrar las brechas, nuevos planes educativos que incluyan habilidades digitales y hacer crecer el movimiento digital”.

El IICA subrayó en un comunicado que reducir la brecha digital es indispensable para el desarrollo del tejido productivo y social en la ruralidad de la región, y que la digitalización de la agricultura es una herramienta indispensable, generadora de progreso.