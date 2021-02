Estados Unidos.- La ESMA no descarta fenómenos con GameStop en Europa y advierte de que pueden ser manipulación de mercado

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La Autoridad Europea de los Mercados de Valores (ESMA) ha advertido este miércoles de que no pueden descartarse en la UE fenómenos como el protagonizado en Estados Unidos por las acciones de GameStop o AMC, cuya cotización se vio impulsada por la acción concertada a través de redes sociales de inversores minoristas, aunque ha señalado que estas estrategias coordinadas "podrían constituir una manipulación del mercado".



La CNMV europea se hace eco de los recientes episodios de volatilidad muy alta en ciertas acciones estadounidenses en relación con una acumulación significativa de posiciones cortas y la acción concertada de inversores minoristas, según información compartida en redes sociales, y reconoce que, aunque las reglas y estructuras del mercado son diferentes en la UE, "no se puede descartar que circunstancias similares puedan ocurrir también en la UE".



A este respecto, si bien discutir la oportunidad de comprar o vender acciones de un emisor no constituye abuso de mercado, la ESMA advierte de que organizar o ejecutar estrategias coordinadas para negociar o realizar pedidos en determinadas condiciones y momentos para mover el precio de una acción podría constituir una manipulación del mercado.



Del mismo modo, el supervisor recomienda tener especial cuidado al publicar información en las redes sociales sobre un emisor o un instrumento financiero, ya que difundir información falsa o engañosa también puede considerarse una manipulación del mercado. Además de recordar que se debe tener cuidado al difundir recomendaciones de inversión a través de cualquier medio, incluidas redes sociales y plataformas en línea, ya que están sujetas a una serie de requisitos reglamentarios.



Por otro lado, mientras subraya que una mayor participación de los inversores minoristas en los mercados de valores "es bienvenida para el desarrollo de la Unión de Mercados de Capitales", el supervisor de los mercados europeos advierte también a estos de la necesidad de tener cuidado al tomar decisiones de inversión basadas exclusivamente en información de las redes sociales y otras plataformas en línea no reguladas.



"Un paso clave para cualquier inversor antes de tomar una decisión de inversión es recopilar información de fuentes fiables, teniendo en cuenta los objetivos de inversión, los beneficios de la diversificación y la capacidad de soportar pérdidas", explica.



En este sentido, alerta de que los inversores minoristas se enfrentan a riesgos importantes al invertir en acciones caracterizadas por una volatilidad muy alta, añadiendo que esta podría verse incrementada por muchos factores, incluyendo cuando las acciones están sujetas a fuertes ventas en corto, lo que puede provocar cambios repentinos en las tendencias de precios, dejando expuestos a los clientes minoristas a grandes pérdidas.



En particular, la ESMA advierte de que aquellos inversores que utilizan estrategias con apalancamiento "están expuestos a riesgos aún mayores", ya que el apalancamiento aumenta la exposición del inversor a pérdidas potenciales, por lo que subraya que las compraventa de valores con apalancamiento debe realizarse con una comprensión completa de los riesgos.