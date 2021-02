España.- Zapatero, sorprendido por la polémica de Iglesias, partidario de "enjuiciar cómo funcionan las instituciones"

24/02/2020 El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante un desayuno informativo celebrado en el Hotel Westin Palace ubicado en la Plaza de las Cortes, en Madrid (España), a 24 de febrero de 2020. POLITICA Marta Fernández Jara - Europa Press



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha mostrado este miércoles su sorpresa por la polémica que levantaron las palabras del vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, sobre la calidad democrática de España. "Por supuesto, tenemos que enjuiciar cómo funcionan las instituciones", ha defendido Zapatero.



En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, el que fuera jefe del Ejecutivo ha reconocido que le parece "buena señal de democracia" que se establezca este debate introducido por Iglesias, aunque a su juicio las instituciones democráticas españolas funcionan "razonablemente bien".



"Nuestra democracia es una democracia comparable, sobre todo después de lo del Capitolio. Parecemos una democracia muy saludable", ha apuntado después de las declaraciones de Iglesias, que aseguró que en España "no hay una situación de plena normalidad política y democrática".



No obstante, Zapatero ha indicado que "la democracia no está exenta de conflictos y algunas de las instituciones son manifiestamente mejorables". Así, ha señalado que España tiene asignaturas pendientes como el tema territorial y ha lamentado la "anomalía" que supone que no se haya renovado el CGPJ o el Consejo de RTVE porque hay "un tira y afloja" con el PP. "Estas cosas las tenemos que mejorar y tiene que haber una reforma que así lo contribuya", ha concluido.



Preguntado sobre si le va a recomendar a Iglesias que no tensione al Gobierno con palabras como las que utilizó durante la campaña electoral de Cataluña, Zapatero ha asegurado que evita inmiscuirse en la acción de Gobierno porque "mal dando consejos después de haber sido presidente".



"Doy opiniones y sí, todo el mundo conoce que soy partidario del gobierno de coalición, entre otras cosas, porque soy partidario de que haya gobiernos en España y que funcionen. Me parecía muy bueno que Podemos que, al principio, tenía tantas dudas parlamentarias tuviera la experiencia de gobernar, que es muy positivo", ha defendido.



Por último, Zapatero ha señalado que no ve ningún "riesgo" en la coalición entre socialistas y 'morados'. "Hay temas que se han evidenciado de fricción", ha reconocido, para después asegurar que eso tendrá que llevar a dedicar "más horas al diálogo" en una relación en que, a su juicio, "hay puntos de encuentro".