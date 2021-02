España.- Sánchez y Casado mantienen una "constructiva conversación" sobre el CGPJ, aunque el PP mantiene sus condiciones

17/02/2021 (I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo; el secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias; y la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, escuchan la intervención del líder del PP, Pablo Casado, durante una sesión de Control al Gobierno celebrada en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 17 de febrero de 2021. El pleno, en medio de las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos por la Ley Trans y LGTBI, estará marcada por 15 preguntas a las que el Gobierno central tendrá que enfrentarse de la oposición entre las que destacan las relativas a la campaña de vacunación de Covid-19, la situación en Cataluña tras las elecciones del pasado 14 de febrero y sobre los pasos que está dando para resolver el problema de financiación -tanto actual como futura- de las Comunidades Autónomas. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha telefoneado este miércoles por la tarde al líder del PP, Pablo Casado, para tratar de desbloquear de una vez la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una vez que han pasado ya las elecciones catalanas.



Mientras que Moncloa asegura que ha sido una conversación "constructiva", fuentes 'populares' han informado de que Casado ha reiterado sus condiciones, las mismas que hasta ahora han supuesto un escollo para cerrar un acuerdo.



Según fuentes de Moncloa, la "constructiva conversación" que han mantenido les ha servido para hablar sobre el "reforzamiento institucional" que, a su juicio, "necesita" el país. En concreto, Moncloa ha informado de que han abordado la renovación de órganos constitucionales cuyo mandato ha expirado, tales como CGPJ, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Administración de RTVE, y también el voto rogado para los ciudadanos españoles residentes en el exterior.



Por su parte, el PP ha informado de que Casado ha aprovechado la conversación para poner sobre la mesa sus condiciones para "el refuerzo de la independencia de los órganos constitucionales, la neutralidad de los medios públicos y el consenso para la reforma de la ley electoral", según fuentes del PP.



Sobre el CGPJ, los 'populares' vienen argumentado estos meses que para poder llegar a un acuerdo es necesario que se cumplan tres condiciones: que Podemos "no entre en la ecuación de las negociaciones"; que "se avance hacia la despolitización de la Justicia" y que se retire la reforma que impulsaron el PSOE y Unidas Podemos para rebajar la mayoría necesaria para renovar el CGPJ.



El Ejecutivo contaba con que, una vez se celebraran las catalanas, el PP ya no tendría motivos para negarse a cerrar un pacto con el Gobierno, ya que no se le podría volver en contra en plena contienda electoral. Además, desde el Ministerio de Justicia llevan meses sosteniendo que el acuerdo está prácticamente cerrado.



En este sentido, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, avisó este martes al PP en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de que ya no le quedaban "excusas" para negarse a cerrar de una vez este asunto, y también la renovación de otros órganos constitucionales como el Defensor del Pueblo o el consejo de RTVE.



DOS AÑOS CADUCADO



En concreto, el órgano de gobierno de los jueces lleva con su mandato caducado más de dos años, en los que el PSOE y el PP han sido incapaces de cerrar un acuerdo para pactar los 12 nuevos integrantes del órgano que corresponde elegir al Congreso por una mayoría cualificada de tres quintos, aunque han estado a punto en varias ocasiones; la última, en verano, cuando el acuerdo ya estaba cerrado "al 99%" pero, según Sánchez, el PP lo rompió de forma "unilateral".



Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, Sánchez anunció que pondría en marcha la reforma mencionada anteriormente para acabar con la mayoría de tres quintos que obliga a contar con el PP necesariamente, y los socios de la coalición la registraron en el Congreso.



No obstante, en un intento del presidente de retomar la negociación, se paralizó la tramitación tras la decisión de Casado de votar en contra de la moción de censura de Vox. En su lugar, los socios de Gobierno impulsaron otra reforma del la ley del Poder Judicial para limitar las funciones del CGPJ cuando su mandato haya caducado, como es el caso; una reforma que no gustó nada en el órgano de gobierno de los jueces, y que está a punto de culminar su tramitación.



Sánchez y Casado ya trataron sin éxito de desbloquear la renovación del CGPJ en diciembre, en otra llamada telefónica que duró 45 minutos pero que no sirvió para lograr ningún avance, según criticó Moncloa, por la negativa de los 'populares' a renunciar a sus condiciones.



RTVE Y EL, VOTO ROGADO, A PUNTO



Y el CGPJ no es e único órgano pendiente de renovación. El Defensor del Pueblo lleva en funciones desde julio de 2017 y, como requiere una mayoría reforzada, requiere un pacto entre los dos grandes partidos, que suelen repartirse los dos adjuntos. El actual titular, Francisco Fernández Marugán, es el actual titular en funciones y antes había sido adjunto primero a propuesta del PSOE, entonces en la oposición.



Y el caso de RTVE parece a punto de desbloquearse, después de dos años con una administradora provisional, Rosa Maria Mateo. El Congreso ya ha examinado a los más de noventa profesionales que se presentaron al concurso público y ya sólo queda la votación en el Pleno, que inicialmente esta programada para el jueves de la próxima semana.



Respecto de la supresión del voto rogado, el PSOE y Unidas Podemos ya han registrado una propuesta que está lista para debatirse en el Pleno del Congreso, aunque los socialistas quieren sondear al PP para no romper la tradición de no modificar la Ley Electoral sin el primer partido de la oposición,