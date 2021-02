España.- Sánchez ve en Junts el mismo "odio y xenofobia" que difunde Vox

03/02/2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la primera sesión de control al Gobierno de 2021 celebrada en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 3 de febrero de 2021. Esta primera sesión de control estará marcada, entre otras cuestiones, por la tercera ola de la pandemia de coronavirus, la llegada al Ejecutivo del nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública, que se estrena en la Cámara Baja, y la campaña de las elecciones catalanas que se celebrarán el próximo domingo 14 de febrero. Asimismo, la crisis migratoria y la situación que se vive en Canarias también ocupará espacio en la sesión. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



Nogueras da por hecho que los independentistas llegarán a un acuerdo para volver a gobernar porque Cataluña no quiere "pasar página"



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afeado este miércoles a Junts las "expresiones de odio y xenofobia" proferidas por algunos de sus candidatos a las elecciones catalanas del pasado domingo y que, a su juicio, "no se quedan muy lejos" de las que habitualmente utiliza Vox, y ha defendido un nuevo gobierno de la Generalitat "liderado" por el PSC y En Comú Podem, del que Junts quede fuera.



Así ha replicado Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso a la pregunta sobre el conflicto catalán que le ha formulado la diputada de Junts Miriam Nogueras, quien va a sustituir como portavoz de la formación en el Congreso a la ahora diputada electa en Cataluña Laura Borràs.



Durante su intervención, Sánchez ha sacado pecho de la victoria del PSC y ha abogado por un gobierno progresista que apueste por el diálogo y el reencuentro porque, a su juicio, eso es lo que ha votado la ciudadanía catalana.



"La sociedad quiere orillar expresiones de extremismo, xenofobia y odio de Vox", ha enfatizado el presidente antes de apuntar que "destacados miembros de la candidatura de Junts no se quedan atrás" en el uso de expresiones de este tipo. "Eso se lo tienen que hacer ver", le ha soltado a Nogueras.



DIÁLOGO EN LA LEGALIDAD



En el duelo entre ambos, Sánchez ha incidido en que de esa cita con las urnas hay "varias lecciones a extraer". La primera, la "clamorosa victoria" de Illa, muy meritoria, ha dicho, tras los "infundios y calumnias" que se vertieron contra él acusándole incluso de haberse vacunado contra el Covid-19.



El resultado evidencia también, según el presidente, que "se abre paso" la demanda de "reencuentro y no confrontación", de "diálogo dentro de la legalidad democrática" y del fin del "bloqueo" al que se ha sometido en los últimos años a Cataluña con el gobierno "fallido" de Junts y ERC.



"Cataluña necesita un Gobierno distinto, un gobierno progresista liderado por el PSC y los 'comunes'. Eso pide la sociedad catalana al decir que quiere una salida de izquierdas a la crisis sanitaria, económica y social, y ustedes no están en esa ecuación porque son un partido conservador", ha dicho, en referencia a Junts, pero sin mencionar expresamente a ERC como integrante del futuro ejecutivo autonómico.



PERDIÓ SU MODELO DE PAÍS



Nogueras ha replicando augurando que lo que sucederá en Cataluña, lejos de los deseos de Sánchez, es que habrá un gobierno independentista porque los catalanes votaron el domingo "no la expoliación, la represión y no a pasar página".



"Su modelo de país perdió y el de las fuerzas independentistas ganó", ha subrayando restregando a Sánchez que los partidos separatistas sumaron más del 50% de los votos. "El mandato del país es claro y rotundo y está en manos de las fuerzas independentistas hacerlo realidad", ha indicado, dando por hecho que los partidos independentistas se pondrán de acuerdo "por responsabilidad".



Además, la nueva portavoz de Junts ha hecho hincapié en que "el conflicto entre Cataluña y España es un conflicto internacional", ha aludido al "bajo nivel del prestigio de la democracia" española y ha pedido la libertad de los "presos políticos", el "retorno de los exiliados" y la excarcelación del rapero Pablo Hasel.



En respuesta a estas proclamas, Sánchez ha optado por equiparar el discurso de "odio y xenofobia" de Vox con el de algunos "destacados miembros de la candidatura de Junts. "Eso se lo tienen que hacer ver", ha rematado.