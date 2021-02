España.- Sánchez ve a Casado en "el camino de la perdición" por su "complejo" con la ultraderecha si no elige moderación

03/02/2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la primera sesión de control al Gobierno de 2021 celebrada en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 3 de febrero de 2021. Esta primera sesión de control estará marcada, entre otras cuestiones, por la tercera ola de la pandemia de coronavirus, la llegada al Ejecutivo del nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública, que se estrena en la Cámara Baja, y la campaña de las elecciones catalanas que se celebrarán el próximo domingo 14 de febrero. Asimismo, la crisis migratoria y la situación que se vive en Canarias también ocupará espacio en la sesión. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



El PP exige el cese de Iglesias y el presidente se limita a decir que su tarea es "garantizar estabilidad política" y la "recuperación"



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado al líder del PP, Pablo Casado, de que si no opta por la moderación y por una oposición "útil" y con "sentido de Estado", seguirá por el "camino de la perdición" que le han enseñado sus malos resultados en las elecciones catalanas, que son fruto, a su juicio, de su "proyecto contradictorio" y de estar "acomplejado" por la ultraderecha.



Así lo ha asegurado durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de este miércoles, en el que el presidente de los 'populares' ha aprovechado su pregunta a Sánchez para exigirle que cese a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y afearle sus "infamias" por cuestionar la normalidad democrática. El PP exige que Sánchez acabe con la "jaula de grillos" que a su entender es el Ejecutivo de coalición.



"Imagino que registró su pregunta antes de las elecciones del 14F en Cataluña, porque claro, hablar de ceses o dimisiones", ha respondido Sánchez en su réplica, aludiendo a los malos resultados del partido de Casado en las catalanas, y sin atender a esa petición de Casado de cesar a Iglesias y sacar a Unidas Podemos del Gobierno.



"Mi tarea como presidente es garantizar la estabilidad política para hacer frente a la emergencia sanitaria, la vacunación, la recuperación económica y la creación de empleo y justicia social", ha proseguido el presidente en su intervención.



Asimismo, ha señalado que entiende que Casado lidera la oposición tiene que "criticar al Gobierno", pero ha insistido en que le gustaría que asumiera un papel de "oposición útil y con sentido de Estado", y se aviniera a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Defensor del Pueblo, en lugar de seguir por el "camino de la perdición".



"Usted tiene que elegir: o el camino de la moderación o el camino de la perdición; de ser una oposición útil con sentido de Estado o una oposición con un proyecto bastante contradictorio en el que al final se ve un complejo ante la ultraderecha que representa Vox", ha espetado.



Y para ilustrar su aviso, Sánchez ha recurrido a la película 'El Sirviente', de Joseph Losey, que cuenta la historia de un aristócrata que contrata a un sirviente, que "arregla los problemas de su casa" y que al final "acaba imponiendo su método dentro de la casa y acaba siendo el señor el que obedece" al sirviente.



"Lo que tiene que hacer usted es dejar de estar acomplejado con la ultraderecha y hacer una oposición útil y moderada, con sentido de Estado. Opte por la moderación o por el camino de la perdición que le enseñaron en Cataluña por su complejo con la ultraderecha", ha recalcado.



Asimismo, ante la insistencia de Casado de que destituya a Iglesias y "cese a esa infamia", Sánchez ha vuelto a responder en su segundo turno de réplica que "España necesita un Gobierno que garantice estabilidad política y también una oposición que sea con sentido de Estado y que no esté bajo la influencia de la ultraderecha".



Por su parte, Casado se ha defendido de los reproches de Sánchez sobre los malos resultados del PP en Cataluña, recordando que al PSOE tampoco le fue bien en otras citas anteriores como las gallegas de julio.



EL GOBIERNO, "UNA JAULA DE GRILLOS" ENFRENTADO "POR TODO"



Además, ha criticado que el Ejecutivo es "el camarote de los hermanos Marx" porque están enfrentados "por todo". "Por vivienda, por el Ingreso Mínimo Vital, por la ley Trans, por las mascarillas, por Bolivia, por Rusia, y también por el Sáhara y la condonación de la deuda", ha apostillado.



También ha pronosticado que Unidas Podemos tampoco "va a admitir" los "ajustes" que, a su juicio, va a imponer Europa, por lo que le ha instado a seguir el ejemplo de Italia y de su nuevo primer ministro Mario Draghi. "Cese a esa infamia y saque a Unidas Podemos del Gobierno, así conseguirá acabar con la jaula de grillos de Moncloa y que los españoles recuperemos el sueño", ha zanjado.



Durante sus intervenciones, el líder del PP ha denunciado que Iglesias "miente más que habla" y "amenaza el Estado del Bienestar, perjudica a los más débiles" y lleva España "al populismo de la España de Chávez", antes de reprocharle a Sánchez que él también "mintió" al repartirse el Gobierno el líder de Unidas Podemos.



"Desde entonces no ha dejado de criticar a la monarquía, arremeter contra le jefe del Estado y el poder judicial o decir que Puigdemont es un exiliado", ha denunciado Casado, antes de hacer referencia también a la imputación este martes del cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero en el caso Neurona, y denunciar que Iglesias lleva también "semanas diciendo que España es una dictadura". "Esto es lo que tiene en su Gobierno y es su responsabilidad", ha apostillado.