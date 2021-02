El PSOE no hará pública postura del suplicatorio JxCat hasta próxima semana

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET/Archivo

Bruselas, 17 feb (EFE).- La delegación del PSOE en el Parlamento Europeo no hará pública hasta la próxima semana su posición sobre el levantamiento de inmunidad de los eurodiputados de JxCat, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, a la espera de que la comisión de Asuntos Jurídicos elabore su informe sobre este asunto.

La presidenta del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo, Iratxe García, y el jefe de la delegación del PSOE, Javier Moreno, señalaron este miércoles en un encuentro con la prensa que la delegación está "esperando a saber lo que pone" en el informe que elaborará el conservador búlgaro Angel Dzhambazki sobre si se debe retirar la inmunidad a los tres eurodiputados independentistas.

Este informe se presentará el lunes próximo en la comisión de Asuntos Jurídicos y posteriormente se vota, en esa misma instancia, el martes.

"Ni siquiera los diputados han tenido acceso al informe, no sabemos lo que pone. Obviamente tenemos que esperar a saber lo que pone, preferimos esperar y ver cómo se desarrolla la cuestión", señaló García, que recalcó que el "respeto al Estado de derecho es la posición del grupo socialista".

"Y siguiendo los procedimientos que se han seguido para todas las suspensiones o amparos de inmunidad parlamentaria", añadió Moreno.

García consideró que "no es responsable" que la delegación manifieste por adelantado su posición "cuando todavía no hay un informe sobre el que votar" y emplazó a la próxima semana, cuando se conozca el sentido del informe, para el momento en el que se haga pública la posición de la delegación.

Serán los diputados socialdemócratas en la comisión de Asuntos Jurídicos, entre ellos el español Ibán García del Blanco como miembro titular, los que decidan la posición del grupo, explicó García.

"Evidentemente, de este tema se ha estado hablando en la comisión jurídica durante estos meses, se ha estado preparando la comparecencia de los afectados (...), se está haciendo con total normalidad como se hace cualquier otro proceso de levantamiento de inmunidad de otros compañeros", añadió la presidenta socialdemócrata.

Después de que los tres diputados presentaran sus casos ante los eurodiputados de esta comisión a puerta cerrada el pasado 14 de enero, quedaba pendiente que el ponente presentara su informe con una recomendación para levantar o no la inmunidad, que ésta se debatiera en comisión y que se votara en esta misma instancia.

Según las fuentes, la presentación y el debate están ya anotados para el próximo 22 de febrero, mientras que el voto se produciría el 23.

De cumplirse el calendario, la votación en el pleno debe producirse en la sesión siguiente, que correspondería a la que tendrá lugar del 8 al 11 de marzo en Bruselas.