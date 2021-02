El líder iraní exige "hechos y no promesas" para cumplir el acuerdo nuclear

EFE/EPA/SUPREME LEADER OFFICE

Teherán, 17 feb (EFE).- El líder supremo iraní, Alí Jameneí, subrayó este miércoles que Irán ya no acepta promesas y quiere "hechos" respecto al acuerdo nuclear de 2015 y únicamente acatará las restricciones del pacto si la otra parte también lo cumple.

"Nosotros hemos escuchado muchas palabras y promesas buenas, pero en la práctica esas palabras y promesas se han violado", dijo Jameneí en un discurso emitido por la televisión estatal.

El líder supremo, quien tiene la última palabra en las decisiones de la República Islámica, aclaró que no se fía más de las promesas verbales, en alusión a la voluntad de Estados Unidos de regresar al acuerdo.

"La palabra no tiene ningún beneficio y la promesa no tiene ningún beneficio, esta vez solo los hechos convencerán a Irán; veamos los hechos de la otra parte y nosotros también cumpliremos", aseguró Jameneí.

EE.UU., bajo el mandato del anterior presidente Donald Trump, se retiró en 2018 del histórico acuerdo nuclear suscrito con Irán y otras cinco potencias (Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania) e impuso duras sanciones contra el país persa.

Irán en respuesta, un año más tarde, comenzó a reducir sus compromisos de modo gradual. Recientemente, las autoridades han comenzado a enriquecer uranio a una pureza del 20 % y a producir uranio metálico, en violación del acuerdo, conocido como JCPOA en sus siglas en inglés.

La llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca trajo esperanza para el JCPOA pero, por ahora, su administración ha asegurado que no regresará al pacto hasta que Irán cumpla con sus obligaciones, mientras que Teherán exige que sea EE.UU. el que dé el primer paso y levante las sanciones.

La próxima medida de Irán, muy controvertida, es suspender a partir del próximo día 23 la implementación voluntaria del llamado Protocolo Adicional, que permite a los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) visitar sin previo aviso cualquier instalación nuclear civil o militar iraní.

El OIEA confirmó ayer este punto y su director general, el argentino Rafael Grossi, afirmó estar dispuesto a viajar a Irán con el objetivo de "encontrar una solución aceptable para que el organismo continúe con la labor de verificación esencial".

Irán ha indicado que dará ese paso si antes de esa fecha no se producen avances respecto a la vuelta de EE.UU. al acuerdo nuclear y el levantamiento de las sanciones, aunque ha precisado que continuarán las inspecciones recogidas en el acuerdo de salvaguardias.

"Somos miembros del TNP (Tratado de No Proliferación nuclear) y tenemos un contrato con la agencia como salvaguardia", reiteró hoy en una reunión del gabinete el presidente iraní, Hasan Rohaní, quien aseguró que "ningún inspector va a ser expulsado".

El presidente también subrayó que Irán "no acepta ningún cambio" en el JCPOA, como plantea ahora EE.UU. y como intentó también la Administración de Trump, que quiso limitar sin éxito el programa de misiles balísticos de Teherán y su influencia regional.

Rohaní insistió asimismo en que Irán "no quiere poseer armas nucleares" ni tener actividad nuclear oculta "ni ayer, ni hoy, ni mañana".