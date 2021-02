El deporte y limitar el uso de las redes sociales, claves contra el estrés y la incertidumbre

14/02/2021 Practicar deporte es vital para el bienestar físico y emocional EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EMMA MCINTYRE



La preocupación por el cuidado de nuestra salud mental ha aumentado en el último año



MADRID, 17 (CHANCE)



Tal y como señalan los expertos, la pandemia de la Covid-19 ha traído consigo, en el último año, una angustia, un estrés y una ansiedad que, unidas a la incertidumbre de no saber qué nos deparará el futuro en los próximos meses, ha afectado más de lo que pensamos a nuestra salud mental, a nuestro descanso y a nuestro bienestar emocional.



Cabe destacar que, según el Estudio Sanitas sobre bienestar emocional durante el confinamiento, la preocupación por el bienestar emocional ha aumentado en la población. Casi la mitad de los encuestados considera que la salud mental es igual de importante que la física, y dos de cada diez afirman que el bienestar emocional es incluso más importante que el físico.



Por ello, la psicóloga de Mente Sana de Sanitas ha elaborado un listado con una serie de claves para aumentar nuestro estado de ánimo, canalizar las emociones desagradables como el estrés y la ansiedad, y, en definitiva, mejorar nuestro bienestar emocional:



- Aceptar que hay situaciones que no se van a poder controlar. El ser humano necesita tener la sensación de que controla lo que pasa a su alrededor. Sin embargo, en un momento como el actual, es imprescindible asumir que hay situaciones que escapan al control e incluso a la racionalidad, y que, por tanto, no dependen de uno mismo.



- Estar en contacto con nuestros allegados. Es importante en estos momentos recibir el apoyo y el cariño de las personas que son afectivamente importantes para nosotros, ya sean familia, pareja o amigos. Poder expresar cómo nos sentimos, y reforzar los vínculos que ya tenemos, nos hace sentirnos más cerca. Existen múltiples formas de hacerlo sin que sea presencial. Muchas veces, una llamada o videollamada resulta muy beneficiosa a la hora de manejar los momentos de angustia o tristeza.



- Establecer una rutina deportiva. Está más que comprobado que el deporte, de manera rutinaria, supone numerosos beneficios no sólo para la salud física sino también para nuestra salud mental. Al realizar ejercicio físico se generan endorfinas que contribuyen a mejorar nuestro estado anímico y la sensación de bienestar emocional.



- Buscar nuevos hobbies. Abrir la mente a nuevos hobbies y buscar diferentes alternativas de disfrute resulta fundamental en el contexto que estamos viviendo. El hecho de realizar actividades agradables tiene efectos que repercuten positivamente en nuestro estado de ánimo y modo de pensar. Por tanto, es un buen momento para aprender un nuevo idioma o tocar un instrumento y a la vez desarrollar cualidades tan importantes como la creatividad y la imaginación.



- Limitar el uso de la tecnología y la información. Limitar el acceso a los móviles y, sobre todo, a las redes sociales es muy beneficioso para no perder un tiempo que se podría invertir en el cuidado para uno mismo. Apartar por un momento los estímulos que nos proporciona la tecnología ayuda a calmar los pensamientos y a centrarse 100% en el momento que se está viviendo. Asimismo, es importante no obsesionarse con estar informado con lo que ocurre a nuestro alrededor, así como cuidar y proteger los momentos de detox digital.