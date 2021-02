DDHH.- UNICEF insta a aprovechar las "oportunidades" de la pandemia para "reimaginar un mundo mejor para los niños"

10/07/2020 Dos niñas de Kenia estudian en casa en el marco de la pandemia de COVID-19. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID INTERNACIONAL UNICEF/ALISSA EVERETT



La directora ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Henrietta Fore, ha instado este miércoles a "aprovechar las principales oportunidades" que la pandemia presenta y "reimaginar un mundo más apropiado para los niños".



En una misiva publicada este miércoles, coincidiendo con la celebración del 75 aniversario de Naciones Unidas, Fore ha pedido renovar la confianza en las vacunas, abordar los obstáculos relacionados con el bienestar y la salud mental de los jóvenes, luchar contra el cambio climático y cerrar la brecha digital.



En este sentido, la responsable de UNICEF ha recordado que, precisamente, la ONU se creó "en medio de otra crisis histórica como resultado de la Segunda Guerra Mundial" y, en aquel momento, "habría sido fácil sentirnos abrumados por la magnitud de los problemas a los que se enfrentaban los niños en un mundo asolado por la guerra, pero reimaginamos las posibilidades".



"Construimos nuevos sistemas de salud y bienestar en todo el mundo. Vencimos a la viruela y al virus salvaje de la poliomielitis. Creamos Naciones Unidas. Ahora, la historia nos reclama una vez más", ha subrayado.



Seguidamente, Fore ha advertido de que el rechazo que suscitan las vacunas "tendrá graves consecuencias sobre nuestra capacidad para superar la COVID-19", por lo que la estrategia de inmunización no solo debe basarse en obtener y distribuir las vacunas, sino también en "generar confianza en ellas y lograr que la población las acepte".



"Sin confianza, las vacunas no son más que viales caros guardados en los botiquines de los médicos", ha alertado.



Otro de los estragos que ha causado la pandemia ha sido "el preocupante aumento de los trastornos de salud mental entre los niños y los jóvenes", por lo ha Fore ha pedido a la comunidad internacional que "dedique más atención a este problema" a través de inversiones y la ampliación de las ayudas y servicios de salud.



El coronavirus y el cierre de las escuelas en todo el mundo para evitar su propagación también han puesto de manifiesto la brecha digital, a lo que Fore ha sumado la "desigualdad inherente que los confinamientos impuestos en todo el mundo han dejado al descubierto".



Según las cifras ofrecidas en la misiva, casi un 30 por ciento de los niños en edad escolar del mundo no contaba con acceso a la educación a distancia, algunos de ellos son los mismos que ya tenían menos probabilidades de acceder a una educación de calidad.



Por último, la máxima responsable de UNICEF ha resaltado que "el momento actual nos ofrece una oportunidad única", por lo que la comunidad internacional debe apoyar una recuperación inclusiva en la que "primen las inversiones para los niños".



"En el año en que UNICEF celebra su 75 aniversario reimaginando el futuro de cada niño, permanezcamos unidos para apoyar a los niños y a los jóvenes con un ánimo renovado de urgencia, al tiempo que creamos oportunidades, hacemos realidad sus sueños y los ayudamos en cada etapa de sus vidas", ha ultimado Fore.