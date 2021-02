Coronavirus.- Muere el vicepresidente de Zanzíbar tras dar positivo por coronavirus

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente primero de Zanzíbar y líder del partido opositor ACT-Wazalendo, Seif Sharif Hamad, ha fallecido este miércoles a los 77 años, cerca de dos semanas después de ser ingresado en un hospital de Tanzania después de dar positivo por coronavirus.



La muerte de Hamad ha sido confirmada por el presidente tanzano, John Magufuli, quien no se ha pronunciado sobre las causas. "He recibido con gran pesar la noticia sobre la muerte de Hamad, vicepresidente primero de Zanzíbar", ha señalado a través de su cuenta en la red social Twitter.



"Expreso mis condolencias al presidente de Zanzíbar, Hussein Mwinyi, a su familia, a la población de Zanzíbar, a los miembros de ACT-Wazalendo y a todos los tanzanos. Que su alma repose en paz", ha manifestado el presidente tanzano.



Por su parte, Mwinyi ha anunciado siete días de luto por la muerte de Hamad, según ha informado el diario tanzano 'The Citizen'. El propio Hamad confirmó el 31 de enero que había sido hospitalizado tras dar positivo por coronavirus, pese a que Magufuli asegura que no hay casos de la enfermedad en el país africano.



Magufuli se pronunció en enero contra la vacunación y dijo que "las vacunas son peligrosas". "Si el hombre blanco fuera capaz de crear vacunas debió haber encontrado una para el sida, para la tuberculosis, para la malaria, para el cáncer", dijo.



"No pensemos que nos quieren mucho. Este país es rico. África es rico y todo el mundo tiene envidia de nuestra vasta riqueza. Tenemos que tener mucho cuidado", afirmó el presidente, quien en junio de 2020 dijo que el país había derrotado a la pandemia con la ayuda de los rezos a Dios.



Así, Magufuli reclamó a la población que siga rezando. "Hemos vivido más de un año sin el virus porque nuestro Dios es capaz y Satanás siempre fracasará. El Ministerio de Sanidad debe tener cuidado y evitar la tentación de convertirnos en un país donde los ensayos con vacunas se llevan a cabo con libertad", zanjó.



La gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Tanzania ha sido criticada en numerosas ocasiones debido a la falta de restricciones y la ausencia de datos oficiales sobre contagios y fallecidos desde principios de mayo de 2020.