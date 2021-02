Coronavirus.- Brasil suma más de 55.000 nuevos casos de coronavirus

13/10/2020 Coronavirus.- Brasil suma 11.843 nuevos contagios por coronavirus y casi 250 muertes. El Ministerio de Salud de Brasil ha informado de 55.271 nuevos casos de coronavirus y 1.167 fallecidos en la última jornada, lo que eleva el total de víctimas mortales de la COVID-19 a 240.940. POLITICA SUDAMÉRICA BRASIL LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL FABIO TEIXEIRA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Brasil ha informado de 55.271 nuevos casos de coronavirus y 1.167 fallecidos en la última jornada, lo que eleva el total de víctimas mortales de la COVID-19 a 240.940.



Con los últimos positivos confirmados, el país acumula ya 9.921.981 contagios desde que estalló la pandemia, de los que 8.883.191 son pacientes que han logrado superar ya la enfermedad.



Por otro lado, las autoridades sanitarias brasileñas han precisado que son 797.850 los casos que siguen activos en la actualidad.



Por su parte, el consorcio de medios de comunicación brasileños --G1, O Globo, Extra, Estadao, Folha y UOL--, ha apuntado que ya son 5.505.049 las personas que han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en el país, lo que supone el 2,6 por ciento de la población.



Además, serían 308.791 las personas a las que ya se ha aplicado también la segunda dosis del inmunizador, el 0,15 por ciento de los brasileños, en los estados de Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe y también en el Distrito Federal, informa el medio local G1.