¿Cómo afecta la alimentación a tus pies?

11/12/2013



MADRID, 17



Mucho más allá del peso y la figura, es un hecho comprobado que la alimentación y la dieta que seguimos tiene una relación directa con nuestra salud e imagen. Los avances científicos de los últimos años nos han permitido conocer multitud de propiedades de los alimentos y sus consecuencias frente a determinadas enfermedades, bienestar emocional y físico, aspecto de la piel o pelo. Y, por supuesto, los pies. ¿Sabes qué alimentos debes tomar para a cuidar tus pies?



- Alimentos diuréticos. La piña, el pepino, los puerros, el tomate, la alcachofa, el apio o los espárragos. Nos ayudan a evitar la retención de líquidos que nos produce el aumento de volumen y la pesadez de los pies.



- Productos ricos en calcio. Lácteos como el yogur y el queso, sardinas en conserva, almendras, avellanas, gambas, langostinos, garbanzos o verduras de hoja verde. El calcio es vital para el desarrollo y mantenimiento de nuestros huesos, entre ellos, los 28 que forman cada pie.



- Omega 3, que encontramos en atún, salmón, caballa, arenques, mariscos, leche, aguacate y nueces. Ideal para combatir la inflamación, permitiendo una reducción de la tensión y la rigidez articular.



- Alimentos que favorecen la circulación de la sangre como las naranjas, tomates, remolacha, limones, jengibre y nueces.



- Productos ricos en vitaminas y minerales como en zinc y el hierro; legumbres, avena, aguacate, huevos, semillas de girasol o calabaza. Favorecen la producción de queratina que forma las uñas.



Además de la alimentación, para mantener una buena salud de los pies es necesario hidratarlos y protegerlos diariamente, para ello es vital utilizar un producto que ayude a evitar la formación de grietas y callosidades, y que proteja el pie de microorganismos. A continuación te dejamos un listado con nuestros favoritos!



- Salvelox Foot Rescue All in one cream, un producto que aúna los efectos hidratantes y antimicrobianos. Crema con una fórmula patentada, ideal tanto para prevención como para tratamiento de pie de atleta, callosidades, talones agrietados, pies secos y mal olor, gracias a sus ingredientes exclusivos.



- Avène Cicalfate +. Gracias a su fórmula de alta tolerancia y a su combinación única de activos, restaura la piel al mismo tiempo que la protege. Apta para toda la familia, calma, repara y limpia la piel irritada, y está especialmente indicada para pieles sensibles, irritadas y que necesitan un extra de hidratación.



- Neutrogena Crema de Pies Ultra Hidratante. Su fórmula, rica en Glicerina, es altamente hidratante y retarda la pérdida de agua. Además, contiene Alantoína, un ingrediente que ayuda a la piel a regenerarse a sí misma para conseguir una mayor suavidad.



- Ureadin Podos, de Isdin. En pocos días mejora el aspecto de los pies, y logra que desaparezcan las rugosidades y descamaciones. De rápida absorción, es ideal para el uso diario gracias a su textura fresca, ligera y no grasa.