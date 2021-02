Ciencia.-Cambios en el clima acabaron con la megafauna de Norteamérica

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La extinción de los mamíferos más grandes de América del Norte no fue impulsada por la caza excesiva de poblaciones humanas en rápida expansión tras su entrada en las Américas.



En cambio, los hallazgos de un estudio basados en un nuevo enfoque de modelado estadístico, sugieren que las poblaciones de grandes mamíferos fluctuaron en respuesta al cambio climático, con disminuciones drásticas de las temperaturas hace unos 13.000 años iniciando el declive y extinción de estas criaturas masivas.



Hace decenas de miles de años, América del Norte era el hogar de muchas criaturas grandes y exóticas, como mamuts, perezosos gigantes que viven en el suelo, castores más grandes que la vida y enormes criaturas parecidas a armadillos conocidas como gliptodontes. Pero hace unos 10.000 años, la mayoría de los animales de América del Norte que pesaban más de 44 kilos, también conocidos como megafauna, habían desaparecido.



Los investigadores del Grupo de Investigación de Eventos Extremos Max Planck en Jena, Alemania, querían descubrir qué llevó a estas extinciones. El tema se ha debatido intensamente durante décadas, y la mayoría de los investigadores argumentan que la caza excesiva humana, el cambio climático o alguna combinación de los dos fueron los responsables. Con un nuevo enfoque estadístico, los investigadores encontraron pruebas sólidas de que el cambio climático fue el principal impulsor de la extinción.



Desde la década de 1960, se ha planteado la hipótesis de que, a medida que las poblaciones humanas crecieron y se expandieron por los continentes, la llegada de cazadores especializados en "caza mayor" a las Américas hace unos 14.000 años llevó rápidamente a la extinción a muchos mamíferos gigantes. Los animales grandes no poseían los comportamientos anti-depredadores apropiados para lidiar con un depredador novedoso, altamente social, que manejaba herramientas, lo que los hacía particularmente fáciles de cazar. Según los defensores de esta "hipótesis de la exageración", los humanos se aprovecharon al máximo de la presa fácil de cazar, devastando las poblaciones de animales y llevando descuidadamente a las criaturas gigantes a la extinción.



Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con esta idea. Muchos científicos han argumentado que hay muy poca evidencia arqueológica para apoyar la idea de que la caza de megafauna fue lo suficientemente persistente o generalizada como para causar extinciones. En cambio, los importantes cambios climáticos y ecológicos pueden haber sido los culpables.



Alrededor de la época de las extinciones (hace entre 15.000 y 12.000 años), hubo dos cambios climáticos importantes. El primero fue un período de calentamiento abrupto que comenzó hace unos 14.700 años, y el segundo fue una ola de frío hace unos 12.900 años durante la cual el hemisferio norte volvió a condiciones casi glaciales. Uno o ambos de estos importantes cambios de temperatura, y sus ramificaciones ecológicas, se han visto implicados en las extinciones de la megafauna.



"Un enfoque común ha sido tratar de determinar el momento de las extinciones de la megafauna y ver cómo se alinean con la llegada humana a las Américas o algún evento climático", dice en un comunicado Mathew Stewart, coautor principal del estudio. "Sin embargo, la extinción es un proceso, lo que significa que se desarrolla durante un período de tiempo, por lo que para comprender qué causó la desaparición de la megafauna de América del Norte, es crucial que comprendamos cómo fluctuaron sus poblaciones en el período previo a la extinción. Sin esos patrones a largo plazo, todo lo que podemos ver son coincidencias aproximadas ".



Para probar estas hipótesis en conflicto, los autores utilizaron un nuevo enfoque estadístico desarrollado por W. Christopher Carleton, el otro coautor principal del estudio, y publicado el año pasado en el Journal of Quaternary Science. La estimación del tamaño de la población de los grupos de cazadores-recolectores prehistóricos y de los animales extintos no se puede hacer contando cabezas o cascos. En cambio, los arqueólogos y paleontólogos utilizan el registro de radiocarbono como un sustituto de los tamaños de población anteriores. La razón es que cuantos más animales y humanos haya en un paisaje, más carbono datable queda atrás después de que se han ido, lo que luego se refleja en los registros arqueológicos y fósiles. A diferencia de los enfoques establecidos, el nuevo método explica mejor la incertidumbre en las fechas fósiles.



El principal problema con el enfoque anterior es que combina la incertidumbre asociada con las fechas de radiocarbono con el proceso que los científicos están tratando de identificar.



"Como resultado, puede terminar viendo tendencias en los datos que realmente no existen, lo que hace que este método sea bastante inadecuado para capturar cambios en niveles de población pasados. Utilizando estudios de simulación donde sabemos cuáles son los patrones reales en los datos, han podido demostrar que el nuevo método no tiene los mismos problemas. Como resultado, nuestro método es capaz de hacer un trabajo mucho mejor capturando los cambios a lo largo del tiempo en los niveles de población utilizando el registro de radiocarbono", explica Carleton.



Los autores aplicaron este nuevo enfoque a la cuestión de las extinciones de la megafauna del Cuaternario tardío de América del Norte. A diferencia de estudios anteriores, los nuevos hallazgos muestran que las poblaciones de megafauna fluctuaron en respuesta al cambio climático.



"Las poblaciones de megafauna parecen haber aumentado a medida que América del Norte comenzó a calentarse hace unos 14.700 años", afirma Stewart. "Pero luego vemos un cambio en esta tendencia hace unos 12.900 años cuando América del Norte comenzó a enfriarse drásticamente, y poco después de esto comenzamos a ver que ocurren las extinciones de la megafauna".