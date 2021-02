Carmen Borrego vuelve a 'Sálvame Diario'

03/05/2019 Carmen Borrego, en una imagen de archivo, se toma con deportividad las demoledoras críticas EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



Antes de que llegase Jorge Javier Vázquez al plató de 'Sálvame Diario', Kiko Hernández adelantaba a todos los espectadores del programa y a sus compañeros que hoy darían una noticia impactante sobre Carmen Borrego que revolucionaría el universo Campos... Y lo cierto es que así ha sido.



David Valldeperas entraba a plató minutos más tardes y comentaba: "Hemos estado diciendo que hay movimientos que hacen las campos sin que se entere la una de la otra. Durante las últimas semanas podemos confirmar que este programa ha mantenido conversaciones con la representante de Carmen Borrego, porque no se representa así misma. Durante dos semanas se han mantenido diversas conversaciones y carmen ha tomado una decisión. Le hemos ofrecido recuperar su puesto en este programa, pero las conversaciones en este caso no han sido con ella. Hemos respetado el 'off the record', porque esta vez no queríamos malos entendidos".



El director de 'Sálvame' ha esperado hasta última hora del programa para confesar que Carmen Borrego volvía al programa y lo ha hecho de esta manera:



"Sobre el 4 de febrero recibo una llamada de su representante preguntándome si va en serio lo que estábamos diciendo de que fuera la defensora de la audiencia.Nno sabemos si esa llamada es por orden de Carmen o por la representada. El 9 de febrero vuelvo a recibir otra llamada diciéndome si no le iba a llamar nadie y me dijo de vernos y hablar, yo le dije que no había que hablar nada, simplemente la defensora de la audiencia, pero ella llamaba por las condiciones económicas, por lo que entendimos que ya había aceptado Carmen. Le pedimos a producción que llamen a la repre el 10 de febrero, le trasladan la oferta del programa, la representante se lo traslada a Carmen y empieza la negociación. En tema económico no hubo problema. Nosotros le ofrecemos probar la sección un mes, ella se niega y dice que como mínimo tres meses. Otra de las cosas que era innegociable es que quería peluquería y maquillaje, ya sabéis que desde el covid solo maquillan a los presentadores. El programa le dice que sí a contratar una peluquera y maquilladora para ella. Desconocemos si toda esta información fluye en la familia, sabemos que la madre si lo sabe y está satisfecha, pero desconocemos si su hermana y su sobrina lo saben. El día 12 de febrero nos dice la representante que no la podía localizar y que por eso no habían dado una respuesta. Hoy hemos tenido una respuesta y nos ha dicho que adelante".



De esta manera, Carmen Borrego volverá a 'Sálvame', lo que queda en el aire es qué día, ya que justo cuando David Valldeperas estaba comunicando los días que iría al programa, Jorge le ha cortado para dar paso a 'Informativos'.