Cardenal Sako: El viaje del papa a Irak irá bien y ayudará a la convivencia

Ciudad del Vaticano, 17 feb (EFE).- El patriarca de Babilonia de los caldeos, el cardenal Louis Raphael Sako, asegura a Efe que, pese a las restricciones debido a la pandemia y los últimos actos de violencia, el viaje del papa Francisco a Irak "saldrá bien" y tendrá "un gran impacto en la convivencia entre musulmanes y cristianos".

"No tengan miedo. El viaje del papa saldrá bien. Las restricciones por la pandemia no serán un problema para nosotros", manifiesta el máximo representante para los cristianos caldeos de Irak en una entrevista con EFE.

Sako habla por teléfono con Efe desde Bagdad, donde continúan con los incesantes preparativos de la histórica visita del papa, del 5 al 8 de marzo, en la que visitará, además de la capital, Erbil, Mosul y la llanura de Nínive, vinculada a los orígenes del cristianismo y donde vive la mayor parte de los cristianos iraquíes.

Un viaje tan deseado por el pontífice como difícil por la situación de inestabilidad del país, a la que se ha sumado ahora la propagación de la covid y la reciente decisión del Gobierno iraquí de aplicar toques de queda y el cierre de los lugares de culto, entre otras medidas para contener el virus.

El cardenal está convencido de que, sin embargo, esto no afectará al viaje del papa y, respecto a los atentados, como el que causó 35 muertos el pasado 21 de enero, dice que no están preocupados porque "la situación ha mejorado mucho". "Son actos con objetivos políticos, aunque al final quienes pagan el precio son inocentes", añade.

Sako explica que todos los iraquíes esperan con entusiasmo y alegría la primera visita de un pontífice a su tierra y cuenta, como ejemplo, que un grupo de jóvenes de Adamiya, chiíes y suníes, le llamaron para expresarle "su deseo de rehabilitar la Iglesia de la Divina Sabiduría con motivo de la visita del papa".

HISTÓRICA ENTREVISTA CON EL AYATOLÁ AL SISTANI

Uno de los momentos más importantes del viaje será la visita que realizará Jorge Bergoglio a Nayaf, para encontrarse con la máxima autoridad religiosa chií de Irak, el ayatolá Ali al Sistani.

"El papa ya ha entablado un dialogo con los musulmanes suníes firmando el documento sobre la 'Fraternidad Humana' con el gran imán Ahmed al Tayeb, jeque de Al Azhar, la institución más importante suní, la otra rama del Islam, y los chiíes son de vital importancia, pues son la segunda parte del Islam y la mayoría en Irak", relata.

Por ello la reunión con "Al Sistani, que tiene un gran influencia sobre la sociedad y política iraquí, es muy necesaria y tendrá un gran impacto en la convivencia entre musulmanes y cristianos".

Sako, al que Francisco hizo cardenal en 2018, cuenta conmovido que Francisco visitara también Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, y Mosul, una ciudad "donde los cristianos fueron asesinados y expulsados y cuya zona antigua está completamente destrozada" después de la llegada del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en 2014.

En este escenario de guerra, explica el patriarca caldeo, "el papa llevará su mensaje de vida, de paz y también de apoyo a las relaciones entre los hombres, de la necesidad de tolerancia y amor, lejos del odio. Dirá que la guerra es absurda y llamará al respeto de la vida, porque esta es la tradición de todas la religiones".

QARAQOSH, DONDE HAN REGRESADO 26.000 CRISTIANOS

Francisco, en la primera visita de un papa a Irak, también acudirá a Qaraqosh, a la que los cristianos llaman con el nombre en arameo Baghdeda, "una gran ciudad cristiana donde por el momento han regresado 26.000 cristianos", tras ser liberada en octubre de 2016 del EI, que la destruyó.

"Allí llevará un mensaje reconfortante de esperanza y dirá a los cristianos que tienen que perseverar y reconstruir la confianza con los vecinos musulmanes para tener un futuro mejor", agrega.

Para el patriarca, esta visita "es un sueño" que esperan desde hace tiempo y que, sobre todo, "servirá de alivio para los cristianos que tanto han sufrido, pues nuestra Iglesia refleja la historia de los mártires".

Sako recuerda las palabras de Francisco cuando insistió en viajar a Irak. "El papa dijo: 'yo voy porque han sufrido y debo estar allí como padre y pastor, quiero sentir esa presencia y ayudar a estos cristianos a superar esta sufrimiento y a hacerles esperar en un futuro mejor".

Según el patriarca caldeo, en Irak "hay un profundo deseo de cambio" y todos, Gobierno y jefes religiosos "estarán muy pendientes de los que viene a decir el papa".

Además, para este representante de las iglesias orientales, será muy importante la misa que celebrará por primera vez un papa con el rito oriental en Bagdad. "Hablará en italiano y le responderemos en árabe. Esto dará reconocimiento al patrimonio y liturgia de las Iglesias orientales porque el papa es el representante de todos los cristianos, no sólo de los católicos de Roma".

"Todo el viaje será un momento fuerte y extraordinario" porque "para los cristianos significará que el padre de la Iglesia está con nosotros y comparte con nosotros un día normal de nuestras vidas", resume Sako.

Cristina Cabrejas