Bordalás recupera a Djené frente al Betis

Getafe (Madrid), 17 feb (EFE).- Después de dos partidos sancionado, José Bordalás recupera frente al Betis al central togolés Djené Dakonam, uno de sus jugadores indiscutibles en las últimas cuatro temporadas y que reaparecerá en el Benito Villamarín en un duelo que puede marcar el futuro del técnico azulón.

Con 24 puntos, a tres del descenso, los números que registra el Getafe preocupan al cuerpo técnico y al vestuario. Los 23 partidos de Liga se resumen en seis victorias, seis empates y once derrotas, las mismas que el colista Huesca y el Alavés, al filo del descenso.

Actualmente, el equipo encadena cinco partidos consecutivos sin ganar, con 17 goles es el equipo menos realizador de la categoría y suma 449 minutos sin celebrar un tanto. Además, en los dos últimos partidos no tiró ni una sola vez a la portería rival.

Con estos números, el Getafe se presentará en el Benito Villamarín para medirse al Betis, ante el que todo lo que no sea una victoria complicará mucho el futuro de Bordalás, que tendrá que ver el partido desde la grada debido a la sanción que cumplirá tras ser expulsado en el último partido.

La buena noticia para el técnico del Getafe es el regreso de Djené, sancionado en los dos últimos partidos frente a Real Madrid y Real Sociedad. El togolés formará de inicio contra el Betis con un acompañante que no está decidido, puesto que Bordalás no ha querido dar pistas sobre si optará por el uruguayo Erick Cabaco o el marroquí Sofian Chakla, titular desde su llegada hace cuatro jornadas.

El Benito Villamarín es un estadio que al Getafe no se le da especialmente mal, puesto que ha puntuado en nueve de sus quince visitas en competición oficial con tres victorias y seis empates.