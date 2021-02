Birmania.- Suu Kyi comparece ante la justicia militar un día antes de lo previsto sin preaviso y sin su abogado

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La antigua líder 'de facto' de Birmania, Aung San Suu Kyi, ha comparecido este martes ante el tribunal por videoconferencia, un día antes de lo previsto y sin el conocimiento de su abogado, que no estuvo presente durante la vista.



Asimismo, se ha dado a conocer que Suu Kyi enfrentaría un cargo adicional en relación con la gestión de la pandemia, además de cargos de importar de manera ilegal 10 unidades de comunicaciones y de usarlas sin permiso. La Policía dijo que encontraron varios comunicadores 'walkie-talkie' en su casa que no estaba autorizada a poseer.



Así, el juicio ha comenzado en secreto, y también ha comparecido a través de un pantalla el presidente depuesto por la asonada, Min Myint, que ha sido acusado de violar las restricciones impuestas para luchar contra el coronavirus acudiendo a un acto de campaña el año pasado.



Lo ha confirmado el abogado de Suu Kyi, Jin Maung Zau, después de uno días en que la fecha de celebración del juicio, había sido modificada en repetidas ocasiones. En un primer momento, estaba programado para el lunes, aunque finalmente se pospuso para este miércoles y, sin previo aviso, se ha celebrado este martes.



El miércoles ya se han empezado a registrar incidentes a causa de las manifestaciones que desde hace más de dos semanas inundan las calles del país asiático para protestar por la toma del poder por parte del Ejército.



En Ragún, la ciudad más grande de Birmania, el tráfico se ha visto interrumpido por los miles de manifestantes que protestan en las calles, según informa el diario local 'Frontier Myanmar', que habla de "cientos de miles" de protestantes.



Suu Kyi y otros altos cargos del país, incluido el presidente birmano, Min Wyint, fueron detenidos en el marco de la asonada del 1 de febrero. Tras ello, fue imputada por presunta violación de la Ley de Exportaciones e Importaciones por unos walkie talkies encontrados en su vivienda.



El golpe fue dado horas antes de que el nuevo Parlamento tomara posesión tras las elecciones de noviembre, en las que un partido opositor vinculado al Ejército denunció irregularidades, si bien no presentó pruebas que respaldaran sus acusaciones.



Pese a ello, los parlamentarios de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) tomaron posesión posteriormente en una ceremonia informal y reeligieron la semana pasada a la hasta entonces líder 'de facto', Aung San Suu Kyi, para un segundo mandato. Suu Kyi fue detenida junto con el presidente del país, Win Myint, en el marco de la asonada.