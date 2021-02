Barty cae ante checa Muchova en cuartos de final y se despide del Abierto de Australia

Por Nick Mulvenney

MELBOURNE, 17 feb (Reuters) - El sueño de la número uno del mundo, Ash Barty, de convertirse en la primera campeona local del Abierto de Australia desde 1978 llegó a su fin el miércoles tras su derrota en cuartos de final por 1-6, 6-3 y 6-2 ante Karolina Muchova.

La tenista checa se transformó tras pedir un tiempo médico cuando empezó a sentirse mareada en el calor de Melbourne y se recuperó para asegurarse un puesto en su primera semifinal de un torneo del Grand Slam.

La jugadora de 24 años enfrentará a la estadounidense Jennifer Brady, que superó a su compatriota Jessica Pegula por 4-6, 6-2 y 6-1.

Barty no se quejó del tiempo de espera médico que dio vuelta el partido, pero dijo que debería haber afrontado mejor la situación. "Me decepcionó dejar que eso se convirtiera en un punto de inflexión. Ahora tengo la suficiente experiencia para poder afrontarlo".

La local arrancó el partido a toda potencia y solamente cedió seis puntos en su carrera hacia una ventaja de 5-0 en 15 minutos, cerrando el primer set poco después.

Muchova fue atendida al principio del segundo set y luego se tomó un largo tiempo de descanso médico. "Empecé a sentirme un poco perdida al final del primer set", señaló.

"La cabeza me daba vueltas, así que me tomé un descanso. Fue más bien para comprobar mi presión. Como he dicho, estaba un poco perdida. Me refrescaron un poco y eso me ayudó".

Aunque no fue tan dominante como la australiana en el primer set, la checa no tardó en igualar la contienda (1-1) y convertirse en la primera jugadora en arrebatarle un set a la primera cabeza de serie en este torneo.

Muchova, vigésimo quinta cabeza de serie, conectó 17 tiros ganadores en el partido y selló su pase a las semifinales con un ace en su primer punto para partido. (Editado en español por Javier Leira)