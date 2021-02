Barea resalta el nivel "bien bueno" de la Liga ACB española

El base puertorriqueño del Movistar Estudiantes José Juan Barea. EFE/JuanJo Martín/Archivo

San Juan, 17 feb (EFE).- El base José Juan Barea resaltó este miércoles que el baloncesto de la Liga ACB, la principal liga de baloncesto profesional de España, donde milita con el Movistar Estudiantes, es "bien bueno" incluso comparado con la NBA, donde jugó por 11 temporadas, y que espera que en el futuro se integren más jugadores de Puerto Rico a este torneo.

Barea, de 36 años, solo ha participado en tres de los 19 partidos que ha tenido el Movistar en la temporada 2020-21 de la Liga Endesa.

En esos tres enfrentamientos, que se cuentan por otras tantas derrotas, promedia 12,7 puntos por partido.

"El baloncesto es bien bueno. Todos los equipos son buenos, jugadores profesionales, es una tremenda experiencia. Se parece mucho a FIBA", indicó Barea en una conferencia de prensa con medios locales de cara al inicio este miércoles de la tercera ventana clasificatoria de los grupos C y D para el AmeriCup 2022.

Actualmente, Barea es el único baloncestista puertorriqueño activo en la Liga Endesa.

Ante ello, Barea, quien ganó un campeonato de la NBA con los Mavericks de Dallas en la temporada 2010-11, dijo que para jugadores puertorriqueños sería "tremenda oportunidad" competir en la Liga Endesa.

"Es una Liga bien buena, especialmente el talento de los armadores de tener la oportunidad de jugar allá", sostuvo.

"Hay que seguir abriendo puertas, porque van a ayudar a más jugadores de Puerto Rico y el equipo nacional", abundó.

Barea, por otra parte, se encuentra en Puerto Rico para jugar el viernes y el sábado con la selección local ante México y Bahamas, respectivamente, como parte del grupo D en la tercera ventana clasificatoria al torneo AmeriCup 2022, a jugarse en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan.

El Grupo D es dominado por Estados Unidos (4 victorias sin derrota y 8 puntos), seguido de México (2-2, con 6 puntos), Puerto Rico (1-3, y 5) y Bahamas (1-3, 5).

El Grupo C es liderado por República Dominicana (3 victorias y 1 derrota, con 7 puntos), seguido de Cuba (1-2, con 4 puntos), Islas Vírgenes EE.UU. (1-2, con 4) y Canadá (1-1, con 3)

Los mejores tres equipos de cada grupo se clasificarán al FIBA AmeriCup 2022.

Estados Unidos ya se clasificó.

Canadá y las Islas Vírgenes estadounidenses abrirán este miércoles esta tercera ventana.

Otras cinco selecciones competirán en este torneo: Bahamas, Estados Unidos, México, Puerto Rico y República Dominicana.

De forma preliminar, Cuba completaba el grupo de ocho, pero la Federación Cubana de Baloncesto anunció que su selección no participará en este evento debido a la covid-19 y a dificultades para garantizar el visado a todos los integrantes de la delegación.