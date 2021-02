Australia levanta el confinamiento sobre su segundo estado más poblado

El gobernador regional de estado de Victoria, Daniel Andrews se dirige a los medios de comunicación durante una conferencia de prensa en Melbourne, Australia, el 17 de febrero de 2021.EFE/EPA/ERIK ANDERSON

Melbourne (Australia), 17 feb (EFE).- Australia levantó este miércoles el confinamiento de cinco días decretado para 6,7 millones de habitantes de Victoria, el segundo estado más poblado del país y la región australiana más azotada por la covid-19.

El gobernador regional, Daniel Andrews, matizó en rueda de prensa que mantendrán una serie de restricciones, como el uso obligatorio de mascarillas en lugares cerrados o en el exterior cuando no se pueda mantener una distancia de 1,5 metros de seguridad, entre otras

A partir de la medianoche del martes, los habitantes de Victoria pueden salir de casa por cualquier motivo, aunque las oficinas y lugares de trabajo mantendrán una limitación del 50 % de los puestos.

Durante otros diez días, hasta la medianoche del 26 de febrero, se establece un máximo de cinco visitantes por hogar y reuniones en el exterior con un límite de 20 asistentes.

El rebrote, vinculado a un trabajador de un hotel de Melbourne habilitado para que guarden la cuarentena obligatoria las personas que regresan desde el extranjero, se detectó a principios de mes con la denominada cepa británica.

Desde entonces, las autoridades confirmaron al menos 19 infectados locales, aunque durante la jornada del martes informaron de la ausencia de nuevos contagios tras realizar solo ese día 40.000 pruebas.

Unas 3.400 personas, catalogadas como contactos cercanos con las personas infectadas por el virus, deben terminar todavía sus dos semanas de confinamiento y serán sometidas a nuevas pruebas una vez que concluya el periodo de incubamiento de la covid-19.

El director del departamento regional de Salud, Brett Sutton, dijo hoy que aún hay personas que potencialmente podrían dar positivo en los test para detectar el virus por lo que la alerta "no ha terminado".

El confinamiento fue decretado mientras se disputa el Abierto de tenis de Australia, el primero de los cuatro torneos que forman el Grand Slam, en el que se había permitido la asistencia parcial de público.

Tras la ausencia de espectadores durante las cinco jornadas de confinamiento, las gradas volverán a acoger a asistentes aunque todavía no se sabe cuántas personas podrán ingresar en el Melbourne Park para la disputa de las rondas finales del torneo.

Andrews declaró que "analizan cuál es el número (de espectadores) seguro" y que la decisión sobre eventos de masas será tomada "una a una".

Victoria acumula desde el inicio de la pandemia 20.475 infecciones confirmadas, de las 28.905 a escala nacional, incluidos 820 decesos de los 909 fallecidos en todo el país.