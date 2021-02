Alyson Hannigan: "Los niños no quieren ser tratados de modo condescendiente"

Fotograma cedido por Disney Enterprises donde aparece la actriz Alyson Hannigan (d) como Phyllis Buckman y la niña Matilda Lawler (i) como Flora, durante una escena de la película "Flora & Ulysses". EFE/Jake Giles Netter/Disney Enterprises

Los Ángeles (EE.UU.), 17 feb (EFE).- No menospreciar a los más pequeños y hablarles de tú a tú. Esa es la receta para el éxito con los niños de Alyson Hannigan, conocida por "How I Met Your Mother" (2005-2014) y "Buffy the Vampire Slayer" (1997-2003) y que presenta el viernes en Disney+ la cinta familiar "Flora & Ulysses".

"Los niños no quieren que se les trate de modo condescendiente: son increíblemente inteligentes y les gustan las películas inteligentes", aseguró en una entrevista con Efe.

Hannigan, nacida en Washington, EE.UU., en 1974, que de joven también fue muy popular por las comedias gamberras de "American Pie", cambia de registro en esta película inocente de aire típicamente Disney en la que Flora (Matilda Lawler), una niña que está obsesionada con los cómics y los superhéroes, se topa con una ardilla llamada Ulysses que parece tener poderes fuera de lo normal.

Ben Schwartz, como el marido separado de Alyson Hannigan, redondea el elenco de esta cinta que da un nuevo giro al subgénero de los superhéroes desde la óptica familiar y cotidiana de un matrimonio en apuros y a punto de derrumbarse.

Esta entrevista con Hannigan tuvo lugar unos días antes de que la semana pasada se conocieran las acusaciones de abusos contra Joss Whedon, el creador de "Buffy the Vampire Slayer", por parte de la actriz Charisma Carpenter.

Excompañeros de Carpenter como Sarah Michelle Gellar, la protagonista de "Buffy the Vampire Slayer", apoyaron a la actriz en sus denuncias contra Whedon (quien ya había recibido acusaciones similares en el pasado), pero Hannigan no ha comentado nada al respecto por ahora.

Pregunta: Phyllis es una escritora con problemas de inspiración y una madre con problemas con su hija. Como actriz y madre en su propia vida, ¿le resultó fácil entender a su personaje?

Respuesta: Totalmente.

Quiero decir, me imagino que la mayoría de los padres pueden identificarse con eso de lidiar con todo lo que la vida te pone en tu camino mientras intentas gestionar un hogar y todas las cosas que vienen con ello.

Phyllis está despistada, como abrumada, y ha perdido de vista las relaciones de su vida, que en realidad se están rompiendo en pedazos. Se ha separado de su esposo y no está conectada a su hija Flora, porque está demasiado preocupada por pagar las facturas y por intentar que su carrera cobre de nuevo impulso.

Afortunadamente, Ulysses, el superhéroe con forma de ardilla, llega y ayuda a cambiar la perspectiva de todos (sonríe).

P: Los niños son un público muy particular y difícil. ¿Cuál es la clave para llamar su atención y atraerles en una película?

R: Pensando en lo que a mis hijos les gusta, los niños no quieren que se les trate de modo condescendiente: son increíblemente inteligentes y les gustan las películas inteligentes.

Lo que me encanta de este proyecto es que mi marido (el actor Alexis Denisof) y yo lo disfrutamos viéndolo tanto como nuestros hijos. Creo que eso es fantástico porque (en Disney) saben lo inteligentes que son los niños y escriben para eso. Y yo sé que mis hijos siempre responden a guiones inteligentes.

P: Muchos niños van a ver esta película pero también muchos padres la verán con ellos. ¿Qué pueden disfrutar los adultos de "Flora & Ulysses"?

R: Creo que los padres la van a disfrutar de verdad porque es algo que toda la familia puede ver y no es como: "Vale, vamos a ver esto porque los niños quieren verlo".

Pienso también que los adultos la disfrutarán realmente porque es una historia cercana. Los padres (de la cinta) tienen fallos y son reales, y manejan una nueva situación de una manera extrañamente divertida.

Traer humor a situaciones con las que estoy segura que mucha gente se va a poder identificar creo que es una agradable vía de escape. Especialmente en estos tiempos que vivimos, el mensaje de "está bien tener esperanza y encontrar la esperanza en los momentos oscuros" me parece que tendrá eco en muchas personas.

P: ¿Cómo fue trabajar con la joven Matilda Lawler para crear esta divertida pero también auténtica familia en la pantalla?

R: Fue increíble: Matilda es extraordinaria en todos los sentidos.

Es muy talentosa, muy profesional. Aún me cuesta pensar que esta fuera su primera película porque es una profesional de forma natural. Y además de todo eso, su familia es simplemente encantadora.

Matilda es una especial y rara joya de persona y la quiero muchísimo. A Disney le tocó la lotería cuando la encontraron (sonríe).

David Villafranca