Alguacil: "Eliminar al United no sería un paso, sería un gran salto"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil (i). EFE/Javier Etxezarreta/Archivo

San Sebastián, 17 feb. (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, está convencido de las posibilidades que tiene su equipo en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Liga Europa ante el Manchester United y aseguró que, en caso de superarla, "no sería un paso, sería un gran salto" para el equipo y para el club.

"Estoy tranquilo porque veo bien al equipo, competitivo y con ganas, luego no sé qué pasará pero todos estamos preparados para este partido y sólo tenemos en la cabeza que somos capaces de sacarlo adelante", declaró Alguacil en la previa de este encuentro.

Alguacil no quiso perder el tiempo con la controvertida decisión de tener que jugar el primer compromiso como local en Italia y lo zanjó al declarar que "lo sencillo, natural y el sentido común dice que lo normal es jugar en campo neutral los dos partidos pero no es así y no valen excusas", señaló en una conferencia de prensa telemática que tuvo lugar en el Reale Arena.

Su equipo llega en un gran momento, no tanto un Manchester United que ha bajado algo su rendimiento en las últimas jornadas pero al que sigue viendo a "un nivel altísimo".

"Le ha adelantado el City en la clasificación, pero sigue siendo un histórico, con una plantilla increíble, juegan muy bien y seguro que será un gran contrincante, pero si hacemos nuestro partido... veremos", enfatizó el preparador oriotarra.

Envió un mensaje de ánimo a toda la afición, a la que recordó que "tener enfrente al Manchester y estar animados puede ser de ilusos pero lo que ofrece la Real es precisamente ilusión por todo lo que ha hecho y por cómo ha afrontado los partidos importantes".

Subrayó la buena nota que tuvo su plantilla en la fase anterior "tras superar el grupo de la muerte, haciendo partidazos y jugando de tú a tú contra todos los equipos, algunos muy duros".

El delantero Alexander Isak, que acompañó a Alguacil en esta rueda de prensa, por su parte confimó las altas expectativas de su entrenador y afirmó que "el equipo llega bien, motivado y preparado para este encuentro".

El jugador sueco también admitió que está en uno de los mejores momentos de su carrera y sólo piensa en "ganar este jueves, porque será la mejor manera de afrontar el choque de vuelta".