Alba Carrillo y Santi Burgoa mantienen el diálogo que todos esperábamos públicamente

MADRID, 17 (CHANCE) Desde que se hizo pública su relación, todo el mundo ha querido tener fotografías de la pareja y por qué no, unas declaraciones de ambos. Por supuesto, hablamos de Alba Carrillo y Santi Burgoa, una pareja de guapos que han sabido llevar su relación con la máxima discreción y que a día de hoy sigue siendo un misterio cómo llevan su vínculo sentimental.



Hoy la pareja ha compartido con todos sus seguidores un diálogo con la aplicación Stereo y lo cierto es que nos hemos quedado fascinados por ambos han compartido sentimientos y opiniones sobre diversos temas, en concreto de 'La isla de las tentaciones'. Los dos tortolitos se han mojado y han comentado aspectos del programa que están siendo muy polémicos en la actualidad mediática.



Hoy la pareja ha compartido con todos sus seguidores un diálogo con la aplicación Stereo y lo cierto es que nos hemos quedado fascinados por ambos han compartido sentimientos y opiniones sobre diversos temas, en concreto de 'La isla de las tentaciones'. Los dos tortolitos se han mojado y han comentado aspectos del programa que están siendo muy polémicos en la actualidad mediática.



Hemos sido testigos del cariño que hay entre ellos, sobre todo cuando Santi Burgoa le decía con admiración a Alba: "Tú, como colaboradora experta que eres, ¿qué opinas?". Lo cierto es que ambos han demostrado estar en la misma sintonía hasta en sus opiniones ya que cuando han tenido que expresar qué piensan sobre Lucía, la concursante de 'LIDLT', ambos han demostrado pensar lo mismo: "Yo creo que Lucía debería seguir siendo fiel a sus sentimientos, si le apetece seguir con sus amigas de cachondeo sin cruzar esa línea roja, que le apetece tontear, pues que se guíe por su corazón. Cuando salgan van a tirar por caminos diferentes", a lo que la colaboradora ha asegurado: "Esta mujer no vuelve con el otro, menudo perro callejero".



La pareja, que ya van a cumplir dos años juntos ha confesado que el inicio de la relación no fue fácil, de hecho ha sido Santi quien ha asegurado que cuando su pareja entró en 'Gran Hermano' no fue nada fácil para él: "Los inicios cuando entraste en 'GH' fueron revolucionarios, pero porque era un gran formato, tú tuviste momentos buenos y duros, no fue difícil, pero tampoco fu fácil, pero yo de momento estoy muy tranquilito la verdad".



Un diálogo donde hemos podido comprobar el gran cariño que hay entre ellos y que nos ha dejado completamente enganchados porque sin verles, hemos podido disfrutar oyéndoles.