Afganistán.- EEUU tilda de "inaceptable" el nivel de violencia y reitera que "revisa" el acuerdo con los talibán

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Estados Unidos ha afirmado que el nivel de violencia en Afganistán es "inaceptablemente alto" y ha reiterado que el acuerdo de paz con los talibán está siendo "revisado" para analizar su cumplimiento y determinar los pasos a dar, entre las advertencias de los insurgentes contra una ruptura del histórico pacto.



El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, ha recalcado que el presidente del país, Joe Biden, "está comprometido con un fin responsable a las llamadas guerras eternas" y ha afirmado que Washington apoya el proceso de conversaciones de paz entre Afganistán y los talibán.



Sin embargo, ha resaltado que Estados Unidos "está en proceso de revisar el acuerdo con los talibán", firmado en febrero de 2020 durante la Administración de Donald Trump, y "mirando de cerca a las partes, su capacidad y voluntad de cumplir los compromisos adoptados".



"No tenemos nada que anunciar en este momento, pero, obviamente, consultar con nuestros socios y aliados de la OTAN sobre el camino adelante será una parte clave de este proceso", ha señalado, en referencia a la reunión en el seno de la Alianza que tendrá lugar esta semana.



Por ello, Price ha dicho que "no quiere adelantarse" a las conclusiones de la evaluación del cumplimiento del acuerdo de paz por parte de los talibán, si bien ha incidido en que "los niveles de violencia son inaceptablemente altos". "Las consultas con nuestros aliados de la OTAN y otros socios en Afganistán son elementos clave y las abordaremos con el máximo cuidado", ha zanjado.



Las palabras de Price han llegado horas después de que el 'número dos' de los talibán, el mulá Abdulghani Baradar, publicara una carta abierta en la que insistió en "la necesidad de una solución política" al conflicto para instaurar un "emirato islámico".



"El Emirato Islámico de Afganistán está sinceramente comprometido con encontrar una solución política al conflicto en curso", afirmó, antes de pedir a Washington que cumpla con su parte, incluida la retirada de tropas del país en un plazo de 14 meses desde la firma del mismo, el 29 de febrero de 2020.



El presidente del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional de Afganistán, Abdulá Abdulá, criticó la semana pasada que los talibán han adoptado "una postura dura" que "no está ayudando en esta situación". "Nuestra delegación aún está en Doha. Estamos en contacto y esperamos que el estancamiento sea de corto plazo", dijo.



Por su parte, los talibán afirmaron a finales de enero que el Gobierno de Afganistán "es el único obstáculo" en las conversaciones de paz y recalcaron su compromiso con el acuerdo de paz firmado en febrero de 2020 con Estados Unidos, tras las dudas expresadas por Washington sobre el cumplimiento del mismo por parte de los insurgentes.



En este contexto, el Ministerio de Defensa de Afganistán ha anunciado este mismo miércoles la muerte de más de 20 presuntos talibán en operaciones llevadas a cabo durante las últimas 24 horas, así como la detención de dos supuestos miembros del grupo yihadista Estado Islámico.



Asimismo, las autoridades han confirmado la muerte de un oficial de las fuerzas de seguridad y un funcionario del Ministerio de Defensa en un ataque ejecutado por personas no identificadas en la capital, Kabul, tal y como ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo TV.