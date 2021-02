113-144: La locomotora Zion Williams arrolla a los Memphis Grizzlies

En la imagen el jugador Zion Williamson (d). EFE/EPA/TANNEN MAURY

Redacción deportes, 16 feb (EFE).- La actuación de un Zion Williamson, que anotó 31 puntos y capturó 7 rebotes, catapultó a los New Orleans Pelicans a una clara victoria en el domicilio de los Memphis Grizzlies por 113-144 en un partido en el que también destacó el español Willy Hernangómez con 14 puntos, el cuarto máximo anotador de su equipo.

Cuando hace dos semanas Pelicans y Grizzlies se enfrentaron en Nueva Orleans, el equipo de Williamson y Brandon Ingram estaba en estado de gracia, al encadenar cuatro victorias consecutivas que hacían olvidar el malo inicio de temporada de los sureños.

Entonces los Pelicans ganaron a los Grizzlies por 118-109 con Zion Williams como máximo anotador del partido con 29 puntos y 4 rebotes aunque su compañero Brandon Ingram hizo 27 puntos y 12 rebotes.

Pero dos semanas después, las buenas vibraciones de los Pelicans habían desaparecido con tres derrotas seguidas en las que la defensa ha brillado por su ausencia para desesperación del entrenador de Nueva Orleans, Stan van Gundy.

La mala defensa ha condenado a los Pelicans al puesto 12 de la Conferencia Oeste mientras que los Grizzlies eran el noveno equipo de la tabla.

El partido de la noche del martes en el FedExForum de Memphis se presentaba como una buena oportunidad para intentar recomponer el equipo ante unos Grizzlies que son el segundo equipo más joven, e inexperto, de esta temporada tras los Minnesota Timberwolves de Ricky Rubio y el hermano de Willy, Juancho Hernangómez.

Los Pelicans no dejaron pasar la oportunidad, con una actuación sobresaliente de Williamson que estuvo acompañado por Josh Hart, Lonzo Ball y Hernangómez. La actuación del pívot madrileño, con 14 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia y 1 robo de balón fue especialmente importante porque fue el segundo con menos minutos de los nueve jugadores habituales de los de Nueva Orleans.

El primer cuarto fue dominado por los Grizzlies, que en los 12 primeros minutos del partido se llegaron a colocar 11 puntos por delante gracias a un efectivo Ja Morant que dirigía con seguridad a su equipo en ataque y que anotó 10 puntos en ese periodo.

Por su parte, los Pelicans tenían a Ingram como su mejor baza ofensiva, gracias a 2 triples anotados, un 100 % de efectividad para el alero desde más allá de la línea de tres. Williamson no empezó fino: en pocos minutos había perdido cinco posesiones y parecía tener problemas para entrar en el ritmo del partido.

Los Pelicans se resintieron de la flojedad de Williamson, y el primer cuarto terminó con un 32-29 a favor de los Grizzlies.

Pero en el segundo cuarto, Williamson empezó a encontrar su sitio en la cancha y con la colaboración de Hart, Ingram y Hernangómez, el atlético ala-pívot se hizo con el control del partido y los Pelicans dominaron el resto del partido.

Sin respuesta para las entradas de la "locomotora" Williamson, la distancia empezó a crecer a favor de los Pelicans. Al descanso, el marcador señalaba un 58-63, con Zion y Hart empatados a 15 puntos y Hernangómez, con 6 puntos tras sólo 8.3 minutos de juego.

En la segunda mitad, los Pelicans mantuvieron la intensidad defensiva, su talón de Aquiles, especialmente en el tercer cuarto, lo que les aseguró la victoria final.

A destacar fueron dos jugadas consecutivas en la pintura de los Grizzlies que demuestran la buena compenetración que Hernangómez obtiene con sus compañeros en cuanto acumula minutos en la pista.

En la primera, Zion realizó una de sus entradas fulgurantes pero en vez de tirar, pasó la pelota en la pintura a Hernangómez que cruzaba la zona por la línea de fondo, jugada que terminó en canasta.

En la siguiente jugada, Hernangómez le devolvió el favor a Williamson que anotó una entrada tras la asistencia del español.