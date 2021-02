Túnez.- El presidente de Túnez pide al primer ministro que el nuevo Gobierno "exprese la verdadera voluntad del pueblo"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente de Túnez, Kais Saied, ha reclamado al primer ministro, Hichem Mechichi, que la composición del nuevo Gobierno "exprese la verdadera voluntad del pueblo", después del cese de cinco ministros antes de su toma de posesión por las tensiones entre ambos políticos.



Saied ha enviado una misiva a Mechichi en la que ha incidido en "los aspectos legales de la remodelación del Gabinete y el no cumplimiento de ciertas cláusulas de la Constitución", según ha recogido la agencia estatal tunecina de noticias, TAP.



Así, ha recalcado que "la toma de posesión no se define como un procedimiento formal o fundamental, sino como el compromiso con el respeto del texto del juramento y sus implicaciones, no sólo durante la vida en la Tierra, sino también ante Dios".



Mechichi cesó el lunes a los ministros de Justicia, Industria, Juventud y Deportes, Propiedades Estatales y Agricultura, carteras que serán dirigidas en funciones por los ministros salientes, al tiempo que mostró su disposición a abordar discusiones para superar la crisis política.



El Parlamento tunecino dio el 26 de enero su aprobación a la propuesta de remodelación de Mechichi, que afectaba a once ministros, a pesar de las reservas mostradas por Saied, que argumenta que varios de los nominados están afectados por acusaciones de corrupción o conflicto de intereses.



Estas disputas políticas se enmarcan en las movilizaciones de las últimas semanas en el país a causa de la grave crisis económica, incidentes que se saldaron con la muerte de un manifestante por disparos efectuados por las fuerzas de seguridad.



Las protestas estallaron el 15 de enero ante la decisión de las autoridades de imponer un nuevo toque de queda y un confinamiento de cuatro días a causa del repunte de casos de coronavirus y a raíz de la publicación en Internet de un vídeo en el que se puede ver a un agente de la Policía agrediendo a un civil.



La oleada revolucionaria de la 'Primavera Árabe' ha tenido a Túnez como el escenario de los mayores progresos, si bien los sucesivos gobiernos han sido incapaces de mejorar la situación económica, afectada por el descenso del turismo a raíz de los atentados de 2015 y la pandemia de coronavirus. Asimismo, la población permanece desencantada con la falta de avances y el aún muy elevado desempleo.